Reprodução Brinquedo travou, deixando pessoas presas

Cerca de 25 pessoas ficaram, durante quase duas horas, presas e penduradas em um brinquedo de parque de diversões da Inglaterra, de acordo com a polícia local, citada pelo tabloide britânico The Mirror.

A polícia afirmou, em nota, estar "presente em um incidente no Skegness Pleasure Beach, onde um brinquedo quebrou e se mantém suspenso no ar com pessoas presas. Bombeiros e ambulâncias também estarão no local".

A autoridade também reforçou a necessidade do público em se manter longe da área de resgate para segurança dos próprios e dos demais. Todos foram resgatados e ninguém ficou ferido.

Testemunhas de acidente

Uma mulher contou ao The Mirror que o irmão dela era uma das pessoas presas no brinquedo. Do chão, assistiu o desenrolar dos eventos.

Ela disse que viu o irmão "balançar pelo ar durante mais de duas horas. Na verdade, foi duas horas mas podia ter sido mais, o tempo ficou esquisito por causa do estresse e da adrenalina. Ele só saiu quando os bombeiros tiraram ele em uma espécie de elevador levantado por um braço no caminhão de bombeiros".

"Ele está um pouco abalado, mas foi ele que fez todo mundo rir pra se acalmar. Voltamos para a caravana pra ele descansar e se acalmar depois de tudo. Mas mal pode esperar pra voltar a brincar".

Shane, uma criança, contou à BBC sobre a própria experiência: "Basicamente, os carros estavam batendo um no outro, então eu olhei pra trás e levei uma pancada. Doeu muito e deu muito medo".