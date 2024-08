Reprodução Imagem de um vídeo gravado e divulgado pela Guarda Costeira italiana em 19 de agosto de 2024, em meio aos esforços de busca dos desaparecidos no naufrágio de um iate na costa de Porticello, a noroeste da ilha da Sicília





O empresário britânico Mike Lynch , de 59 anos, é um dos desaparecidos após o naufrágio de um iate de luxo na costa da Sicília, sul da Itália. Conhecido por sua atuação no setor de tecnologia, ele é cofundador da empresa de software Autonomy Corporation , que se destacou no desenvolvimento de software de análise de dados.

Em 2011, a Autonomy foi adquirida pela Hewlett-Packard (HP) por cerca de US$ 11 bilhões, uma transação que posteriormente se tornou alvo de controvérsias.

A HP alegou ter sido enganada sobre o valor da Autonomy, acusando Lynch de inflar os dados financeiros da empresa antes da venda.

O empresário negou as acusações e foi absolvido de fraude em junho deste ano, após uma longa batalha judicial nos Estados Unidos. Apesar das controvérsias, Lynch manteve sua posição como uma figura influente no setor de tecnologia do Reino Unido.

Mike também fundou a Darktrace, uma empresa de segurança cibernética listada na Bolsa de Valores de Londres. A companhia se tornou uma das principais no campo da cibersegurança, consolidando ainda mais a reputação de Lynch no mercado de tecnologia.





O naufrágio

O naufrágio ocorreu durante um temporal que atingiu o iate Bayesian, onde Lynch estava a bordo com outras 21 pessoas, incluindo sua esposa, Angela Bacares.

O incidente deixou pelo menos uma pessoa morta e seis desaparecidas, incluindo o magnata. Quinze pessoas foram resgatadas com vida, entre elas uma criança de um ano.

O governo britânico, por meio do Ministério das Relações Exteriores, informou estar em contato com as autoridades italianas e que está prestando suporte consular aos cidadãos britânicos afetados pelo incidente. As buscas pelos desaparecidos continuam na região.

