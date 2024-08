CottonBro Studio / Pexels Mulher compartilhou bilhete que recebeu de desconhecido em avião e recebeu comentários sobre “esquisitice” da situação Uma mulher teve um encontro polêmico e talvez assustador em um voo. Ela viajava sozinha quando recebeu o bilhete de um homem sentado atrás dela

Uma mulher teve um encontro polêmico e talvez assustador em um voo. Ela viajava sozinha quando recebeu o bilhete de um homem sentado atrás dela.

Ela voava normalmente quando uma pessoa sentada na poltrona imediatamente atrás dela chamou atenção e lhe entregou um pedaço de papel. O bilhete era um papel dobrado com algumas palavras escritas em cima: “Pega isso e leia depois. Não é nada assustador.”

Mesmo assim, ela pegou o papel e resolveu seguir as orientações e contou tudo no Twitter. Quando abriu o bilhete, recebeu um recado e dinheiro:

“Era uma carta escrita à mão elogiando muito o meu cabelo… E uma nota de US$100!” (Na cotação desta segunda, 19, o valor corresponde a R$539.





A nota, porém, não veio com o telefone ou nenhum meio de contato. “Não achei assustador. Claramente, ele não tinha esperanças nem expectativas que a gente interaja de novo um dia.”

Nas redes sociais, porém, as pessoas acharam bem esquisito, e alguns sugeriram que o homem “definitivamente” cortou um pedaço do cabelo dela e guardou.

Um usuário brincou: “Para algum aspirante a não-esquisitos por aí, dizer ‘seu cabelo é demais, toma aqui US$ 100’ soa tão divertido quanto ‘favor ler essa carta quando estivermos distantes’ parece quando você tenta envenenar alguém.”

Outros, porém, acharam mais graça, e sugeriram que o produto era para garantir que ela tivesse os cabelos bem cuidados, e outro disse: “Era ironia. O dinheiro foi para você cortar o cabelo porque você provavelmente bloqueou a TV dele com seu cabelo comprido.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp