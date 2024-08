Reprodução Iate

Seis pessoas estão desaparecidas após o superiate inglês "Bayesian" ser atingido por um tornado em Palermo, Itália. O acidente ocorreu com 22 pessoas a bordo, e, até o momento, foi encontrado o corpo de um homem ao lado da embarcação. Mergulhadores dos bombeiros conseguiram chegar a 57 metros de profundidade e observaram cadáveres através das janelas da embarcação.



De acordo com o jornal Corriere Della Sera , o iate afundou enquanto a maioria dos passageiros estava em suas cabines. Muitos conseguiram sair dos quartos e pular no mar, sendo posteriormente resgatados por barcos de patrulha da guarda costeira, embarcações de pesca e velejadores que estavam na área.

Testemunhas relataram à ANSA que o tornado eclodiu enquanto o barco ainda estava fundeado perto do porto. Com a âncora ainda baixada, a tempestade teria quebrado o mastro da vela, causando o desequilíbrio da embarcação e levando ao naufrágio. Outro veleiro que estava no porto era esperado para ajudar no resgate do "Bayesian".

O primeiro veleiro a chegar ao local do naufrágio foi uma embarcação holandesa, cuja tripulação estava nas proximidades e conseguiu resgatar 15 sobreviventes, incluindo um bebê de um ano.

O "Bayesian" é um superiate da Perini Navi e tinha uma tripulação de 10 pessoas além dos passageiros, que eram de nacionalidades britânica, americana e canadense, conforme informações da guarda costeira italiana. Os sobreviventes foram levados para a costa em Porticello, onde oito foram hospitalizados.

No início, sete pessoas foram relatadas como desaparecidas, incluindo o cozinheiro do navio, quatro britânicos, dois americanos e um canadense. Equipes de resgate, incluindo um helicóptero e barcos da guarda costeira, bombeiros e serviço de proteção civil, estão em busca dos desaparecidos e localizaram o naufrágio a uma profundidade de 50 metros.

O "Bayesian" é um iate luxuoso capaz de acomodar até 12 hóspedes em seis camarotes e, com suas 1.500 metros quadrados de vela, pode atingir velocidades de até 15,5 nós.