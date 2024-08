AFP Em maio de 2023, Santos foi acusado de lavagem de dinheiro de fundos de campanha para pagar despesas pessoais

George Santos, ex-deputado dos Estados Unidos e filho de brasileiros, admitiu culpa em acusações de fraude durante uma audiência judicial nesta segunda-feira (19). A condenação pode atingir até 22 anos de prisão, conforme relatado pela agência Reuters.

Santos foi acusado de fraude em maio de 2023 por utilizar fundos de campanha para custear despesas pessoais, além de realizar cobranças indevidas em cartões de crédito de doadores.

As investigações também revelam que ele teria recebido benefícios destinados a pessoas desempregadas, mesmo estando empregado, durante a pandemia. Detalhes adicionais das acusações estão mais abaixo.

Durante a audiência nesta segunda-feira, ocorrida em Nova York, ele admitiu a culpa, mas a sentença definitiva só será anunciada em 7 de fevereiro de 2025.

"Lamento profundamente minha conduta e o dano que ela causou. Aceito total responsabilidade por minhas ações", declarou Santos, no tribunal.

Com a admissão, Santos evitará um julgamento federal, que estava agendado para setembro e contaria com o depoimento de cerca de 40 testemunhas, incluindo membros de sua campanha, funcionários e familiares.

Ainda segundo a Reuters, a confissão pode garantir um mínimo de dois anos de prisão a Santos. A Associated Press, por sua vez, afirmou que ele pode pegar mais de seis anos de cadeia e ser condenado a pagar pelo menos US$ 370 mil (R$ 2 milhões).





O que aconteceu?

Os escândalos levaram à cassação de seu mandato no Congresso dos Estados Unidos ao final do ano passado, e a cadeira foi assumida por um democrata.

Uma investigação bipartidária do Comitê de Ética da Câmara revelou que ele utilizou dinheiro de campanha para despesas pessoais, incluindo botox, compras de marcas de luxo e uma plataforma de conteúdo adulto.

Após perder o mandato, Santos iniciou negociações com promotores para admitir culpa. Anteriormente, ele havia se declarado inocente.

Durante a campanha de 2022, que garantiu sua eleição ao Congresso, Santos teria operado uma sociedade limitada para enganar doadores.

Conforme as investigações, ele recrutou um consultor político para se comunicar com os doadores e instruí-los a acreditar que as doações seriam usadas para sua eleição.

Dois doadores transferiram US$ 25 mil (cerca de R$ 135 mil) cada para a conta da empresa controlada por Santos. Após o recebimento dos fundos, o dinheiro foi transferido para suas contas pessoais.

Em 2020, Santos atuava como Diretor Regional de uma empresa de investimentos na Flórida, com um salário de aproximadamente US$ 10 mil (cerca de R$ 54 mil).

Apesar de estar empregado, ele solicitou e recebeu indevidamente mais de US$ 24 mil em seguro-desemprego durante a pandemia, alegando falsamente estar desempregado desde março de 2020.



