Reprodução Mulher precisa de ajuda de funcionários para se livrar das garras de camarão



Uma mulher foi atacada por um camarão em um restaurante de frutos do mar na China. A mulher comia em um estabelecimento de hotpot quando foi atacada pelo animal servido vivo - e acumulou mais de 5 milhões de views.

No vídeo, a mulher pega o camarão pelas antenas e começa a enfiá-lo na panela com o líquido fervente. O animal, porém, escapa e cai na mesa se debatendo.

A mulher tenta de novo e pega o bicho com os hashis, mas ele escorrega, cai na mão e o braço dela com as pinças.

Ela grita e tenta tirar o camarão, e funcionários do restaurante tentam ajudar. Porém, passa-se quase um minuto até terem sucesso. A mulher chega a chorar de dor.





O camarão pode até amputar

O camarão do vídeo não é muito conhecido no Brasil, mas tem diversos nomes, e a maioria faz alusão ao formato das patas dianteiras com pinças: Stomatopoda; Tamarutacas; Lacraias-do-mar; Lagosta boxeadora; Camarão louva-a-deus; Esquila.

O camarão desta espécie é um predador carnívoro que usa as pinças para despedaçar as vítimas. Segundo o NY Post, há relatos de que o animal pode, inclusive, amputar dedos com a força das pinças.

Veja o vídeo: