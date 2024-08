AFP Coluna de fumaça sobe sobre Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, após um bombardeio israelense, em 17 de agosto de 2024

Um alto funcionário do Hamas acusou Israel, neste sábado (17), de bloquear todos os esforços para estabelecer um acordo de cessar-fogo em Gaza. As informações são da CNN.

Em comunicado à imprensa, Sami Abu Zuhri, representante do Hamas, afirmou que "a ocupação israelense continua a obstruir todos os esforços para cessar completamente qualquer acordo de fogo".

Ele também acusou a administração dos EUA de "adotar totalmente a posição de Israel" e alegou que Israel está se retirando das cláusulas previamente acordadas. Segundo Abu Zuhri, Washington estaria tentando "dissuadir quaisquer movimentos" na região contra Israel.

Referindo-se à possibilidade de alcançar um cessar-fogo como "uma ilusão", Abu Zuhri declarou: "Não estamos perante um acordo ou negociações reais, mas sim a imposição de ditames americanos".





As negociações de cessar-fogo foram retomadas na quinta-feira (15) em Doha, capital do Catar, mas foram suspensas na sexta-feira (16). Na próxima semana, as conversações deverão ser retomadas no Cairo, capital do Egito.

Na sexta-feira, Catar, Estados Unidos e Egito emitiram um comunicado conjunto informando que as conversas de cessar-fogo em Gaza, realizadas em Doha nesta semana, registraram progressos "construtivos".

O comunicado ainda ressaltou que as partes envolvidas continuarão os esforços nos próximos dias para negociar os detalhes da implementação do acordo.

Esses três países têm atuado como mediadores em um acordo entre Hamas e Israel sobre o conflito em Gaza, mas diversas rodadas de negociações realizadas nos últimos meses não produziram resultados concretos.



