Gage Skidmore/Flickr

Uma foto de JD Vance vestido como drag queen viralizou durante a última semana. De roupas femininas e peruca loira, o candidato a vice-presidente de Donald Trump posa para a câmera.

Não há confirmação de Vance, no entanto, se é ele ou não na imagem.

De onde veio a foto?

A foto de JD Vance vestido como drag queen foi publicada por um dos colegas de faculdade do político com a legenda “novidade: obtive uma foto de JD Vance como drag queen durante a faculdade de Direito de Yale.”

Vance estudou em Yale entre 2010 e 2014. O Daily Beast explicou que a foto é de 2012 e veio de um colega de classe de Vance, que a encaminhou para Matt Bernstein, dragqueen e host de podcast.





new: i have obtained a photo of jd vance in drag while at yale law school pic.twitter.com/jYf14Lwa4D — matt (@mattxiv) August 11, 2024

Em pouco mais de 24 horas, a foto de (supostamente) Vance teve quase 16 milhões de views. Nesse meio tempo, Matt recebeu uma segunda foto do mesmo dia:

a second photo has hit my inbox https://t.co/JRKIE9JHRD pic.twitter.com/4wIWF28mEU — matt (@mattxiv) August 12, 2024

Diversos veículos tentaram contato com a assessoria de imprensa de Vance. Eles, porém, preferiram o silêncio e não negaram nem confirmaram a veracidade da foto.

