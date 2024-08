Pentagon Press/Governo dos Estados Unidos John Kirby, porta-voz da Casa Branca, vocaliza as preocupações ligadas a escalação da situação no Oriente Médio

Após o assassinato de I smail Haniyeh, líder do Hamas, e de Fuad Shukr, comandante do Hezbollah, no final do mês passado, tanto grupos terroristas quanto o Irã têm avaliado formas de retaliação contra Israel e seus aliados.

O conflito parece mais próximo, e tanto os Estados Unidos quanto Israel demonstram preocupação com uma possível escalada da guerra em toda a região. As informações são da agência de notícias francesa France Presse.

Nesta segunda-feira (12), o porta-voz de segurança nacional da Casa Branca, John Kirby, declarou que os Estados Unidos estão se preparando para potenciais ataques significativos do Irã ou de seus aliados no Oriente Médio "ainda esta semana".

Essa questão também foi abordada em uma conversa entre o atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden , e líderes da França, Alemanha, Itália e Reino Unido, segundo Kirby.





Presidente do Irã afirma que Teerã tem "direito de responder" aos ataques

O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, declarou nesta segunda-feira que seu país tem "o direito de responder" a qualquer agressão.

A declaração foi feita após o chanceler alemão Olaf Scholz pedir uma redução nas tensões em meio ao aumento da crise com Israel.

"Embora enfatize soluções diplomáticas para os problemas, o Irã nunca cederá à pressão, sanções ou intimidações, e considera que tem o direito de responder aos agressores de acordo com as normas internacionais", afirmou Pezeshkian, conforme declaração divulgada pela agência oficial de notícias IRNA após uma conversa telefônica com Scholz.



Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp