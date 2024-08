Montagem/AFP Plataforma de Elon Musk (esq.) apresentou problemas durante entrevista que considerou 'conversa' com ex-presidente Donald Trump

A entrevista entre os bilionários Elon Musk, dono do X, e o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, prevista para começar às 20h desta segunda-feira (12) no horário de Brasília, enfrentou várias dificuldades técnicas, mostrando despreparo da plataforma para receber os usuários no "Space" criado para a conversa.

O evento virtual só deu sinais concretos de que ocorreria por volta das 21h35, quando o microfone da conta de Trump foi acidentalmente desmutado. Naquele momento, cerca de 850 mil pessoas estavam ouvindo ao vivo. A transmissão efetiva começou apenas às 21h42, com Musk atribuindo a demora a supostos ciberataques na plataforma.

Após os pedidos de desculpas e cortesias iniciais, os bilionários se esforçaram para moldar a conversa como um diálogo amigável, voltado para "eleitores independentes e de mente aberta", que evitasse qualquer questionamento adversarial.

O sul-africano, então, iniciou a entrevista mencionando a tentativa de assassinato contra Trump em 13 de julho, elogiando o ex-presidente, e fazendo declarações como "eu estava ansioso para endossá-lo como presidente dos Estados Unidos".

O republicano descreveu o incidente como "nada agradável", adotando um tom melodramático para o um milhão de ouvintes, ao afirmar que "ninguém sabia se eu estava vivo". Ele prometeu, ainda, voltar para Butler, cidade onde ocorreu o atentado, no mês de outubro.





Sobre o que foi a 'conversa amigável'?

A imigração ilegal foi um dos temas mais mencionados durante a conversa. Trump afirmou que estava quebrando recordes em sua gestão, e criticou as políticas dos democratas, referindo-se ao presidente Joe Biden e sua vice, Kamala Harris. "Nunca houve um país na história com uma catástrofe como essa", disse ele, aludindo à suposta piora dos números, que poderia ser associada a uma política de imigração mais permissiva.

Trump ainda afirmou que mais de 20 milhões de pessoas entraram ilegalmente nos Estados Unidos, acusando Harris de incompetência, uma vez que a democrata atuava diretamente com políticas de fronteira: "Eu acho que ela é mais incompetente que ele", disse, na transmissão ao vivo.

Embora tanto o dono do X quanto o ex-presidente tenham reconhecido que há imigrantes sem documentação que contribuem positivamente para o país, ambos insistiram na narrativa de que muitos destes são criminosos, em uma tentativa de instigar o medo e reforçar estereótipos negativos.

Trump já havia difamado imigrantes sem documentos em sua campanha, alegando, sem provas, que países ao redor do mundo estariam esvaziando suas prisões e instituições mentais enviando pessoas em massa para os Estados Unidos.

As declarações de Trump sobre imigração foram acompanhadas por outras alegações sem base, como a de que a guerra na Ucrânia e o conflito em Israel não teriam ocorrido se ele tivesse sido reeleito em 2020. Ele destacou, também, suas supostas boas relações com líderes autoritários como Vladimir Putin e Kim Jong Un.

O candidato republicano espera que a entrevista o ajude a ganhar força após Kamala Harris revitalizar o espaço dos democratas nas eleições presidenciais de 2024, e Musk, por sua vez, apoiou Biden em 2020, e nem sempre mostrou interesse na campanha de Trump.

Em 2016, o bilionário sul-africano disse à CNBC que Trump "não era o cara certo", e em 2022, afirmou no X que Trump teria 82 anos ao fim de um eventual segundo mandato, "o que é velho demais para ser chefe executivo de qualquer coisa, ainda mais dos Estados Unidos da América."

Elon Musk, os Spaces, e o Partido Republicano

O episódio lembra a tentativa de Musk de trazer o governador da Flórida, Ron DeSantis, para uma entrevista no X no ano passado, enquanto o republicano iniciava sua campanha para presidência dentro do Partido Republicano.

Na ocasião, o evento atrasou 30 minutos devido a problemas técnicos, e atraiu 500 mil ouvintes, conforme relatou o Washington Post.

Trump, que não tinha uma conta ativa no X desde a invasão do Capitólio em 2021, teve seu perfil reativado por Musk em 2022, mas só voltou a usá-lo recentemente, no contexto da atual campanha presidencial.

Os primeiros posts recentes do ex-presidente no X ocorreram antes da entrevista com Musk, incluindo uma publicação em que ele questiona: "Você está melhor agora do que quando eu era presidente? Nossa economia está espedaçada. Nossa fronteira foi apagada. Somos uma nação em declínio. Torne o sonho americano ACESSÍVEL novamente. Faça com que os Estados Unidos sejam seguros de novo. Tornem os Estados Unidos GRANDES novamente!"

O que é um Space no X?

Os "Audio Spaces", ou "Espaços", do X são uma funcionalidade lançada em 2020 que permite a criação de salas de voz acessíveis a qualquer usuário.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.