Reprodução/Wikimedia Commons Empresa confirmou que problema estava relacionado ao banheiro do avião

Um voo da American Airlines que partiu de Dallas, no Texas, com destino à Espanha teve que fazer um pouso de emergência em Nova Iorque depois que um banheiro a bordo transbordou, informou a FAA. As informações são do NY Post.

O caso aconteceu nesta quarta-feira (8) por volta das 22h30. A companhia aérea classificou o desvio como um “problema de manutenção” e disse que pagou pelas acomodações dos clientes afetados após a parada no Aeroporto John F. Kennedy.

O que diz a empresa

Em uma declaração, a American Airlines confirmou que o problema estava relacionado ao banheiro da aeronave e pediu desculpas aos passageiros pela interrupção.

“A aeronave pousou normalmente e está programada para decolar novamente (quinta-feira) à noite em uma nova aeronave”, diz o comunicado.

“Não queremos nunca atrapalhar os planos de viagem dos nossos clientes e pedimos desculpas pelo inconveniente.”

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp