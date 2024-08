Reprodução Loan desaparecido

O Disque-Denúncia (21 2253-1177) divulgou nesta quarta-feira um cartaz com o rosto do menino argentino Loan Danilo Peña, de 5 anos, desaparecido desde 13 de junho. As investigações indicam que a criança pode estar em território brasileiro, conforme solicitado pelo Consulado da Argentina no Rio de Janeiro.



Inicialmente, acreditava-se que Loan havia se perdido na área rural de Nueve de Julio, na província de Corrientes, na Argentina. Ele estava com o pai, José Peña, e havia ido almoçar na casa da avó paterna, Catalina Peña. A última vez que foi visto, o menino estava acompanhado de seu cunhado, Bernardino Antonio Benítez, e de um casal amigo, Daniel Ramírez e Mónica Millapi. O grupo estava em um pomar a cerca de 600 metros da casa de Catalina quando Loan desapareceu.



Hipóteses sobre o Desaparecimento

1. Loan se Perde no Campo: A primeira hipótese sugeria que o menino se perdeu durante uma visita ao pomar. Durante as buscas, foi encontrado um sapato de futebol que agora se suspeita ter sido colocado de forma intencional para corroborar a história. Há dúvidas sobre a veracidade da excursão ao pomar.

2. Sequestro para Tráfico Humano:Investigadores começaram a suspeitar de um possível sequestro. A hipótese é que a ex-funcionária municipal María Victoria Caillava e o capitão aposentado Carlos Pérez tenham levado Loan em uma caminhonete Ford Ranger branca. Acredita-se que o menino tenha sido transferido para um Ford Ka vermelho e levado para a capital de Chaco, Resistencia. Há suspeitas de que Loan tenha sido entregue a uma rede de tráfico humano e possa ter sido levado ao Paraguai.

Carlos Pérez e María Victoria Caillava foram detidos após cães farejadores encontrarem vestígios do cheiro de Loan em seus veículos. Além disso, um apagão na tarde do desaparecimento, coincidindo com o retorno do casal para casa, interrompeu as gravações da câmera de segurança, levantando mais suspeitas.



Foram realizadas buscas extensivas nas propriedades do casal e em um apartamento que Pérez possui em Resistencia. Armas e munições foram encontradas no local. O comissário Walter Maciel, que inicialmente liderou as investigações, também foi preso por alegado encobrimento do caso.

O caso foi transferido para a Justiça Federal devido à natureza do crime investigado: captação de pessoas para exploração. Promotores confirmaram que estão avançando com a análise de ligações e telefones apreendidos, mas não divulgaram detalhes.



O cartaz divulgado busca informações que possam ajudar a encontrar Loan. Qualquer pessoa com informações sobre o paradeiro da criança é incentivada a entrar em contato com o Disque-Denúncia.