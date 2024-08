Reprodução Japão registra quase 1.500 terremotos por ano

Um terremoto de 7,1 graus de magnitude atingiu nesta quinta-feira (8) as costas da ilha de Kyushu, sul do Japão, informou o Centro Geológico dos Estados Unidos (USGS). A agência de meteorologia local emitiu um alerta para o risco de tsunami.

O terremoto potente aconteceu às 16h42 (4h42 de Brasília) na costa de Kyushu, a uma profundidade de 25 quilômetros, informou o USGS, que inicialmente anunciou dois tremores consecutivos.

"O erro foi corrigido. Apenas um evento foi registrado", afirmou o Centro Geológico.

A Agência Meteorológica Japonesa (JMA) relatou um terremoto de magnitude 7,1 e emitiu um alerta devido ao risco de tsunami.

"Por favor, não entrem no mar, nem se aproximem da costa até o fim do alerta", anunciou a agência na rede social X.

Veja o momento do tremor:

#URGENTE



Imagens do Japão 🚨 TERREMOTO 🚨



O terremoto inicialmente classificado como 6,9 foi revisado para 7,1. Danos extensos foram relatado #Japan #earthquake pic.twitter.com/mjGwNfj2lr — Rogério Anitablian🇧🇷 🇦🇲 (@anitablian) August 8, 2024





🇯🇵 | O momento de um terremoto de magnitude 7,1 em Miyazaki (Japão, há cerca de uma hora). pic.twitter.com/ZTBldW5ygj — World Events 🌎 (@Eventmund) August 8, 2024

⚠️‼️ Um terremoto de magnitude 7,1 atingiu o sul do Japão, desencadeando um tsunami q atingiu a prefeitura de Miyazaki ocidental.



O terremoto, centrado na costa leste de Kyushu a uma profundidade de 30 km, provocou um alerta de tsunami, de acordo com a Agência Meteorológica pic.twitter.com/mj0uwjXhjl — Sueli lei🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷 (@LeiSueli6718) August 8, 2024

Não foram registrados danos até o momento, mas o governo japonês informou em um comunicado que criou um grupo de trabalho para coordenar a resposta ao terremoto.

Uma hora depois do terremoto, foram registradas ondas de 50 centímetros, 20 centímetros e 10 centímetros em alguns locais, informou a JMA.

O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico emitiu um alerta para o risco de ondas perigosas em um raio de 300 quilômetros ao redor do epicentro.

O Japão fica sobre quatro grandes placas tectônicas, no "Círculo de Fogo" do Pacífico, e é um dos países com maior atividade sísmica do mundo.

O arquipélago, que tem 125 milhões de habitantes, registra quase 1.500 terremotos por ano, o que corresponde a 18% dos tremores registrados no mundo.

A maioria dos terremotos é leve, mas os danos variam de acordo com o epicentro e a profundidade.

As normas severas de construção anti-sísmica permitem que mesmo tremores fortes provoquem poucos danos.

Em 1º de janeiro, mais de 200 pessoas morreram em um terremoto devastador que atingiu a península de Noto.

