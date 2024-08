Feadship/Divulgação O acidente aconteceu no mar de Nápoles, Itália, na quarta





Ricardo Salinas Pliego, dono da TV Azteca, mostrou no Twitter um vídeo no qual seu iate sofreu um “acidente” no mar. A embarcação foi atingida por outro iate, cujo dono é Steve Jobs, dono da Apple!

O Lady Moura, iate do gênio da tecnologia, tem 104 metros de comprimento versus os 78 de Vênus, do magnata da comunicação. Hoje, o iate pertence à viúva de Jobs, Laurene.

O acidente aconteceu no mar de Nápoles, Itália, na quarta. O iate de Laurene aparecia à deriva quando encontrou o outro - e deixou Pliego indignado.

Vídeo de acidente de super iates

No vídeo publicado, Pliego filma o barco de Jobs e comenta sobre o perigo do capitão não estar atento à embarcação:

"Você não vai acreditar, mas nosso iate foi atingido enquanto estávamos em Nápoles. O iate de Steve Jobs, fundador da Apple (agora da sua esposa, Laurene), nos atingiu enquanto estávamos ancorados em Nápoles. Gostaria de saber o que o capitão e a tripulação estavam fazendo quando não viram um iate do tamanho do meu na frente deles.”

“O bom é que não aconteceu nada além de um arranhão, mas é um arranhão grande que vai custar muito caro para consertar. Comprem produtos da Apple para ajudar a pagar o conserto (risos) Deixo aqui o vídeo, para que vocês vejam que não faltam babacas no mundo e entendam o quanto é importante ter um capitão responsável e atento no comando. Vamos continuar aproveitando as férias.”

Vídeo:



No me lo van a creer pero nos chocaron el yate mientras estábamos en Nápoles.



Les cuento :café:… el yate de Steve Jobs fundador de Apple (ahora de su esposa Laurene), nos pegó mientras estábamos anclados frente a Nápoles. Yo quisiera saber que andaba haciendo el capitán y la… pic.twitter.com/R1XVzZFGkD — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) August 7, 2024









