MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Presidente Lula e o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, no Palácio do Planalto em maio de 2023





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou nesta quinta-feira (8) que não terá conversas individuais com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. O petista informou que qualquer diálogo com o líder venezuelano ocorrerá somente em companhia dos presidentes da Colômbia, Gustavo Petro, e do México, Andrés Manuel López Obrador.

Segundo informações de O Globo, interlocutores relataram que o chefe do Executivo brasileiro está bastante tenso em relação ao conflito na Venezuela e que a conversa com Maduro está prevista para o início da próxima semana.

Lula também afirmou que só reconhecerá Maduro como vencedor das eleições venezuelanas se houver comprovação clara da vitória nas urnas. Na última quarta (7), os chanceleres do Brasil, Mauro Vieira; da Colômbia, Luis Gilberto Murillo; e do México, Alicia Bárcena, reiteraram a necessidade de divulgação dos boletins de urna das eleições realizadas em 28 de julho.

Os três países afirmaram que reconhecerão a eleição apenas se as atas forem apresentadas e confirmarem a vitória de Maduro. No entanto, o candidato opositor Edmundo González e seus aliados alegam que a eleição foi fraudada pelo governo.





Brasil recebeu elogios

O Brasil, junto com Colômbia e México, divulgou uma nota solicitando transparência do processo eleitoral venezuelano.

"Acompanhamos com muita atenção o processo de escrutínio dos votos e fazemos um chamado às autoridades eleitorais da Venezuela para que avancem de forma expedita e divulguem publicamente os dados desagregados por mesa de votação", diz parte do comunicado.

A declaração recebeu elogios de María Corina Machado, que destacou a importância da ação para que "a verdade" prevaleça na Venezuela. Enquanto as atas não são apresentadas, manifestações continuam a ocorrer em várias partes do país.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp