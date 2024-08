Butler Township Police Department Imagem exclusiva mostra policiais enquanto cercam o corpo de Crooks

Nesta quinta-feira (8), foram divulgadas as imagens das câmeras corporais dos policiais atuaram no comício do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Butler, Pensilvânia, no qual o atirador Thomas Matthew Crooks tentou assassinar o político republicano.

O vídeo mostra dois policiais tentando abordar Crooks em um telhado pouco antes de ele disparar contra Trump, durante o evento de sua campanha ocorrido em julho. A gravação foi obtida pela emissora estadunidense Fox News.

Durante o momento retratado na filmagem, os policiais tentavam impedir Crooks antes que ele efetuasse disparos com sua arma, que atingiu Trump na orelha, matou Corey Comperatore e feriu outras duas pessoas.

"P----- tão perto, mano. Cara, ele deu a volta em mim", é possível ouvir no material divulgado.





Crooks teria apontado sua arma para um dos policiais que subiu ao telhado, antes de perder o equilíbrio e cair aproximadamente 2,5 metros, torcendo o tornozelo, conforme relato de um funcionário de Butler à Fox.

No final do vídeo, os policiais cercam o corpo de Crooks, que foi fatalmente atingido pelos atiradores.

"Estou muito chateado. Não conseguimos encontrá-lo", diz um policial na gravação.

"Antes de vocês virem até aqui, eu coloquei minha cabeça lá em cima como um idiota, sozinho, cara", afirma o policial que foi empurrado para o telhado. "Então ele se virou e eu caí e comecei a gritar: 'mano, p----- em cima do telhado. Não estamos na mesma frequência?'"

O tenente Matthew Pearson, da polícia de Butler Township, explicou a um veículo local que o policial não conseguiu sacar sua arma devido à posição precária no telhado.

Poucos segundos depois, Crooks abriu fogo, acertando a orelha direita de Trump. Além disso, três manifestantes foram baleados, incluindo Corey Comperatore, que foi morto.

