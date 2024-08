Reprodução Vitória Conceição, de 23 anos

A investigação sobre a morte de Vitória Conceição, de 23 anos, revelou que o principal suspeito do crime, seu ex-companheiro Deivid Nascimento Santana, teria planejado o envenenamento da jovem por meio de um milkshake de morango. Vitória faleceu na segunda-feira (5), após ingerir a bebida no último fim de semana e passar mal.

Deivid Santana foi preso na terça-feira (6) sob acusação de feminicídio. Segundo a polícia, ele adquiriu o milkshake sozinho e entregou a um empresário, convencendo-o a contratar Vitória para uma faxina com a falsa promessa de uma surpresa de pedido de casamento. Em depoimento, o empresário revelou que Deivid se apresentou como "Leandro" e instruiu: "Leva para ela. É de morango, o que ela mais gosta. Não fala para ela que foi eu que mandei, não."

O delegado Bruno Gilaberte qualificou o crime como "planejado e premeditado", afirmando que "não foi um crime de ímpeto, mas algo pensado e torpe". O plano de Deivid incluía usar intermediários para entregar o milkshake, já que ele tinha uma medida protetiva e não podia se aproximar da vítima.



Segundo os investigadores, Deivid foi à lanchonete, onde adquiriu o milkshake e pediu a um homem para entregar o lanche a Vitória. Após pegar a bebida, ele se dirigiu a um sobrado, retornou depois de cinco minutos e o homem o viu entrar no imóvel. A polícia investiga se Deivid teria colocado veneno de rato no milkshake durante esse intervalo.

A entrega da bebida foi feita através de intermediários, incluindo o dono da casa onde Vitória foi contratada para fazer a faxina e outro indivíduo que intermediou a comunicação entre o dono da casa e Vitória.



Vitória, conhecida por sua presença ativa nas redes sociais, havia postado uma foto do milkshake pela metade. A perícia policial analisará o fundo do copo para confirmar a presença de veneno de rato. Partículas granuladas foram encontradas no fundo do copo do milkshake.



Há pouco mais de uma semana, Vitória havia procurado a polícia para denunciar que Deivid invadiu sua casa em Maricá, na Região Metropolitana do Rio, armado com uma faca. Ela relatou que o atual namorado foi ferido e que, após a faca quebrar, Deivid buscou uma foice com um vizinho. As medidas protetivas foram concedidas, mas Vitória acreditava que Deivid não havia sido notificado oficialmente e afirmou estar na Bahia por telefone.

Três dias depois, no dia 31 de julho, Vitória voltou à delegacia para relatar perseguições e mensagens de diversos números, suspeitando que fossem de Deivid, que não aceitava o término do relacionamento.

Vitória deixa um filho de 4 anos. Até o momento, não há informações sobre o enterro da jovem. A investigação continua para esclarecer todos os detalhes do crime e as motivações de Deivid Santana.