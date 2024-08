Rabih DAHER/ AFP Disparos de foguetes e drones contra Israel

O grupo xiita libanês Hezbollah lançou nesta terça-feira (6) um novo ataque com drones contra o norte de Israel, em meio aos temores de uma disseminação do conflito no Oriente Médio.

As Forças de Defesa Israelenses (IDF) acionaram sirenes de alerta antiaéreo na parte setentrional do país, onde diversas pessoas ficaram feridas por estilhaços de drones.

O Hezbollah reivindicou o ataque, mas disse à Reuters que não se trata de uma represália pelo assassinato do comandante militar Fuad Shukr em um ataque de Israel contra Beirute, capital do Líbano, na semana passada.

Segundo a milícia xiita, o ataque desta terça mirou "alvos militares". Pouco antes, Israel havia matado quatro combatentes do Hezbollah em uma operação em Mayfadoun, no sul do Líbano.

A troca de hostilidades chega em meio à preocupação de que o grupo libanês e o Irã, seu principal aliado, estejam preparando uma retaliação a Israel pelos assassinatos de Shukr e Ismail Haniyeh, líder da ala política do Hamas, ocorrido em Teerã, também na semana passada.

Segundo o site americano Axios, a inteligência dos Estados Unidos acredita em "duas ondas de ataques", uma do Hezbollah e outra do Irã, mas ainda não está claro como se darão essas ações.

Tanto a milícia quanto Teerã são aliadas do Hamas, que trava uma guerra contra Israel na Faixa de Gaza há 10 meses.

