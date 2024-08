Reprodução/redes sociais Yahia Sinwar ao lado de Ismail Haniyeh

O Hamas anunciou nesta terça-feira (6) que Yahia Sinwar foi o escolhido para substituir Ismail Haniyeh, assassinado no mês passado em Teerã , no Irã, na liderança do grupo.



Aos 61 anos, Sinwar era o número 2 da hierarquia do Hamas e é apontado como o principal arquiteto dos ataques perpetrados pelo grupo em território israelense no último dia 7 de outubro, que matou 1,2 mil pessoas e desencadeou a guerra na Faixa de Gaza.

Natural de Khan Yunis, Sinwar era desde 2017 o líder do braço político do Hamas no enclave palestino e seu paradeiro é atualmente desconhecido, embora a Inteligência israelense afirme que ele está na Faixa de Gaza. O comandante não aparece em público desde o início do conflito.

Conhecido por sua linha dura, o novo líder do Hamas passou mais de duas décadas preso em penitenciárias israelenses, mas foi libertado em 2011 em uma troca de prisioneiros. No grupo desde 1987, Sinwar deu origem ao Majd, serviço de segurança interna do Hamas.

Haniyeh, antecessor de Sinwar, foi morto em um ataque aéreo na capital iraniana, um dos aliados mais importantes do Hamas.

Ele estava no país para participar da cerimônia de posse do novo presidente.