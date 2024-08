Reprodução: Flipar O papa Francisco, por exemplo, é portenho. Nascido Jorge Mario Bergoglio, o sumo pontífice da Igreja Católica é natural do bairro de Flores, na cidade de Buenos Aires.





Papa Francisco se pronunciou sobre questão das eleições na Venezuela. Neste final de semana, conversou com uma multidão na Praça de São Pedro, no Vaticano:

"Faço um apelo sincero a todas as partes para que busquem a verdade, atuem com moderação, evitem qualquer tipo de violência, resolvam as controvérsias por meio do diálogo e tenham no coração o verdadeiro bem da população e não os interesses partidários."

O que acontece na Venezuela?

A Venezuela passou por eleições na última semana. As autoridades do país divulgaram que Nicolás Maduro ganhou e foi reeleito como presidente do país.

Porém, Maduro se recusou a divulgar as atas da eleição, e começaram boatos de fraude. Desde então, a oposição divulgou atas que mostram que González, opositor de Maduro, teria sido o mais votado.

Diversos países pedem pela divulgação oficial das atas, pois não há como provar que as lançadas pela oposição são oficiais.