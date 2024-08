Reprodução/X/@KamalaHarris Kamala Harris fez seu primeiro comício enquanto pré-candidata à presidência dos Estados Unidos na terça-feira (23). No discurso, ela atacou seu opositor Donald Trump e se mostrou honrada em receber o apoio dos democratas - em dois dias de campanha, a vice-presidente estadunidense bateu US$ 100 milhões arrecadados.





Kamala Harris começou a entrevistar neste domingo, 4, diversos colegas que potencialmente podem concorrer na chapa dela na eleição presidencial dos EUA em 2024.

O jornal The Washington Post apontou pelo menos três possíveis nomes: Tim Walz , governador de Minesota; Josh Shapiro , governador da Pensilvânia, e Mark Kelly , senador do Arizona. Os três estão nas agendas de encontro de hoje.

Outros possíveis nomes para a vice-presidência de Harris são Andy Beshear , governador de Kentucky, e Pete Buttigieg, secretário de Transportes. Porém, não se sabe se eles já conversaram entre si.

Encontros ao vivo

Kamala Harris recebeu os candidatos a vice-presidente na própria casa do Observatório Naval, em Washington. Ela é, hoje, a vice-presidente.

A ideia é encontrar um possível vice-presidente para montar chapa e fortalecer-se no estado citado acima. Também é o momento de entender como eles ficam em frente ao outro.

Pessoas que trabalharam com Harris apontam que ela tem um relacionamento pessoal e constante com a equipe, e por isso, coloca bastante atenção no andamento de encontros presenciais.

Expandindo horizontes para centrão

Kamala Harris é a candidata democrata dos EUA. O partido é menos tradicional e mais libertário. Por isso, ela também busca o equilíbrio entre as partes.

Um dos objetivos de chapa da democrata é angariar mais votos, e para isso, procura um vice que tenha apelo no centrão ou direita não radical.

Kamala Harris deve escolher seu companheiro de chapa até agosto Reprodução/X/@KamalaHarris Andy Beshear, Governador de Kentucky, se destaca pela sua relação já estabelecida com Harris. Apesar de ser originário de um Estado tipicamente vermelho, se elegeu durante as eleições de 2020 e defende bravamente pautas democratas Andy Beshear/Redes sociais JB Pritzker, Governador de Illinois, é herdeiro da rede de hotéis Hyatt, e possui experiência com liderança em momentos de crise JB Pritzker/Redes sociais Mark Kelly, Senador do Arizona, já foi astronauta e é um grande defensor do controle de armas Mark Kelly/Redes sociais Pete Buttigieg, Secretário de Transporte, já foi candidato à presidência em 2020, e é assumidamente gay Pete Buttigieg/Redes sociais Gretchen Whitmer, Governadora de Michigan, é a única mulher cotada até o momento, mas não possui interesse na corrida pela vice-presidência de Kamala Gretchen Whitmer/Redes sociais William McRaven, ex-almirante da Marinha dos Estados Unidos, foi figura essencial para a captura e morte de Osama bin Laden Marinha dos Estados Unidos