Divulgação Ali Khamenei, líder supremo do Irã

O Irã prometeu retaliação "rápida e pesada" a Israel após o assassinato de dois chefes do Hamas e Hezbollah, grupos extremistas aliados aos iranianos, informou o jornal The Wall Street Journal. Segundo o veículo norte-americano, a declaração foi dada por um diplomata iraniano e direcionada aos EUA e Arábia Saudita, que tentam mediar a situação a fim de evitar um novo conflito no Oriente Médio.

O governo do Irã ainda está, de acordo com a publicação, atuando para impedir que diplomatas dos EUA e Arábia Saudita tentem evitar uma escalada nas tensões na região. O diplomata iraniano teria se referido às tentativas como "infrutíferas".

"Não há sentido (nas conversas para evitar escalada). Israel ultrapassou todas as linhas vermelhas (...) Nossa resposta será rápida e pesada", disse ele.

Uma escalada de tensão toma conta do Oriente Médio após a morte de líderes do Hamas e do Hezbollah nesta semana. O temor é que se inicie uma guerra entre Israel e Irã e grupos terroristas aliados aos iranianos.

Isso porque Israel foi acusado de ser o responsável pelos dois ataques, embora não tenha assumido a autoria do assassinato de Ismail Haniyeh, chefe do Hamas. Ao longo da semana, o premiê israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que Israel deu "golpes devastadores" contra os inimigos.

O chefe de governo alertou que Israel terá "dias desafiadores pela frente" e garantiu que "cobrará um alto preço por qualquer agressão", como a ofensiva atribuída ao Hezbollah que matou 12 jovens nas Colinas de Golã anexadas.

"É uma guerra de sobrevivência contra o anel de mísseis terroristas que nos rodeia. Desde o início do conflito temos lutado contra o eixo do mal do Irã", comentou Netanyahu.

Com isso, Israel e os EUA se preparam para um possível ataque iraniano, que pode vir a qualquer momento e, de acordo com o The Wall Street Journal, ainda neste final de semana.

Nessa sexta (2), os Estados Unidos anunciaram, inclusive, o envio de mais equipamentos a Israel, como destróieres, cruzadores e um esquadrão de caças ao Oriente Médio, conforme o Pentágono.

O Irã prometeu se vingar pela morte de Ismail Haniyeh, chefe do Hamas que foi morto em um ataque aéreo em Teerã.

O líder do país, Ali Khamenei, disse que haverá "punição severa" para os israelenses. Ainda, o novo presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, disse que seu país "defenderá sua integridade territorial" e afirmou que "Israel se arrependerá pelo assassinato covarde".

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp