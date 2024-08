Reprodução / Qatar TV Funeral de líder do Hamas Ismail Hanieyh,





Hamas emitiu neste sábado, 3, uma nota para informar que começou o processo de escolha de novo chefe. A decisão vem após o assassinato de Ismail Hanieyh , chefe do grupo, durante ataque ao Irã na última semana.

Reuters e Al Jazeera, agências de notícia, explicaram que o grupo extremista começou um trabalhoso processo de consulta para a escolha.

Shura, principal órgão de conselho do Hamas, se reunirá para definir quem dentro os diversos funcionários de alto cargo poderá entrar no lugar de Haniyeh.

Normalmente, o vice-líder assumiria a posição. Porém, Saleh al-Arouri morreu em janeiro deste ano durante um ataque de Israel a Beirute.

Como líder do Hamas morreu?

Ismail Haniyeh era líder político do Hamas. Tinha 62 anos e morreu na quarta, 31, durante uma viagem ao Teerã. Embora Israel não tenha assumido, Irã deduziu que o ataque vem deles.

O homem morreu em um ataque “de projétil de curto alcance” lançado na casa dele, como contou o exército da República Islâmica, Guarda Revolucionária.

Irã vs Israel

O assassinato do líder do Hamas representa, como o Irã colocou, “uma escalada grave” na disputa do Oriente Médio.

Enquanto o Irã prometeu vingança de Israel, a nação judia disse estar preparada para todas as possibilidades.

Masoud Pezeshkian , presidente do Irã, disse ao UOL que "Israel se arrependerá pelo assassinato covarde."

Em frente a esse processo, o cessar-fogo que era negociado na faixa de Gaza perde probabilidade de acontecer.

Enquanto isso, os Estados Unidos reforça sua Força Armada para proteger Israel de possível ataque desproporcional do Irã.