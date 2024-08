paolo candelo/Unsplash Homem de 29 anos mordeu vítima durante um surto de raiva

Um passageiro de um trem na estação Pioltello, nas proximidades de Milão , teve parte do dedo arrancado por uma mordida após tentar conter um homem durante um surto de raiva.

De acordo com as testemunhas, o agressor, que estava sem camisa e visivelmente alterado, começou repentinamente a bater nas janelas do veículo e a gritar, em claro estado de alteração.

Em determinado momento, o homem de 29 anos começou a agredir um passageiro com chutes e socos. Uma outra pessoa tentou conter o agressor, que pratica MMA, esporte de combate que envolve artes marciais mistas, mas levou uma mordida no dedo e perdeu parte dele.

A polícia interveio quando o trem parou na estação e prendeu o homem por ferimentos graves, resistência e ameaça a um funcionário público. As autoridades não descartam que o agressor estava sob efeito de drogas.

A vítima que teve parte do dedo mutilado foi levado para o hospital San Raffaele, onde recebeu os primeiros atendimentos médicos.

