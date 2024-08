Reprodução: Redes Sociais Nicolás Maduro e Edmundo González





Associated Press divulgou neste sábado, 3, a contagem de atas das eleições da Venezuela a qual tiveram acesso. Os números mostram que Edmundo González recebeu mais votos do que Nicolás Maduro , que se declarou presidente reeleito.

A AP analisou 24 mil imagens de atas eleitorais correspondentes a 79% das urnas de votação. No total, foram quase 10,26 milhões de votos. Os votos de González são bastante superiores.

De acordo com os cálculos da agência, feita com decifração de QR Codes das folhas de votos, maduro teve 3,13 milhões de votos. González teve 6,89 milhões, mais do que o dobro do presidente.

De onde vêm atas de eleição?

As atas totais das eleições são fonte de tensão. Diversos países pediram pela divulgação, mas o Conselho Nacional Eleitoral , presidido por aliado de Maduro, não as divulgou, apesar das cobranças mundiais.

As atas consultadas pela AP foram divulgadas pela oposição de Maduro na internet. María Corina Machado , líder do partido, divulgou que tinham as atas digitalizadas e as disponibilizou em um link. Agora, a divulgação é pública.

Por lá, a AP analisou as imagens; 4% delas estava com qualidade ruim de análise. Porém, a agência de notícias enfatizou que não conseguiu verificar de modo independente a validade das atas vindas da oposição de Maduro.

Protestos contra Madur explodem em Caracas, Venezuela reprodução / Twitter María Corina encabeça manifestações na Venezuela reprodução / Twitter María Corina encabeça manifestações na Venezuela reprodução / Twitter María Corina encabeça manifestações na Venezuela reprodução / Twitter





Contagem do CNE

A contagem anunciada pelo CNE, sem apresentação das atas, é bastante diferente da AP. Eles atribuíram 6,3 milhões de votos a Maduro e 5,3 milhões a González. Teriam sido apuradas 96,87% das urnas.

Essas foram as atas retificadas pelo país e usadas para a posse de reeleição de Maduro na Venezuela.