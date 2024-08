Reprodução Protestos na Venezuela acontecem após a vitória de Maduro

A ONG venezuelana Monitor de Víctimas já contabiliza 21 mortos na repressão aos protestos contra o regime de Nicolás Maduro na Venezuela.

A maior parte dos óbitos foi registrada no estado de Aragua, com cinco, seguido pelo distrito da capital Caracas, com quatro.

Também ocorreram mortes nos estados de Miranda e Zulia, com duas cada, e Yaracuy, Bolívar, Carabobo e Táchira, com uma cada.

Quatro vítimas ainda não tiveram a localização identificada e, segundo a ONG, os mortos tinham entre 15 e 56 anos.





Aé o momento, mais de mil pessoas foram presas nas manifestações contra Maduro, declarado vencedor das eleições de 28 de julho com 51,20% dos votos.

O Conselho Nacional Eleitoral (CNE), no entanto, vem ignorando as pressões da oposição e de parte da comunidade internacional para divulgar as atas do pleito.

Por sua vez, oposição reivindica a vitória do candidato Edmundo González Urrutia.