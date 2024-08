Reprodução Avião cai em rodovia dos Países Baixos

Um piloto em treinamento morreu após o avião que pilotava cair em uma rodovia importante dos Países Baixos.

Somente o piloto estava a bordo. Ele estava em treinamento pela Escola de Voo e Aviação de Breda, cidade da Holanda.

Vídeos de avião caído

Diversos motoristas testemunharam o que chamaram de “trágico acidente”: nesta quinta, 1, às 12h45, o avião pareceu perder o controle. Uma pessoa disse que viu o veículo espiralando, fazendo uma curva bruta e caindo no chão.

Um vídeo de motorista que dirigia pela rodovia mostra fumaça escura saindo de destroços queimados. Diversas pessoas pararam para assistir à tragédia.

Floyd Aanen , um dos transeuntes, mostrou também o trânsito sendo parado para chegada de socorro dos bombeiros. A rodovia ficou parada por algumas horas.

Vliegtuigje neergestort op A58 vlakbij Breda International Airport. pic.twitter.com/0iVCMVsQCL — Floyd Aanen (@FaanenFM) July 31, 2024

Escola se pronuncia

Nas redes sociais, a escola de voo escreveu uma nota de pêsames:

"Em 31 de julho de 2024, ocorreu um trágico acidente com um dos nossos Aquila. O piloto do avião morreu. Ainda não se sabe qual é a causa do acidente. Isto está atualmente sendo investigado pelo Conselho de Segurança Holandês."

"A tristeza e a descrença são indescritíveis. Nossos pensamentos estão com a esposa, a família e os parentes sobreviventes. A consternação é grande. A Breda Aviation será fechada nos próximos dias. Gostaríamos de agradecer a todos pela comovente compaixão demonstrada."

