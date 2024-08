Reprodução/Facebook Pinkjolley Inglesa ficou com complicações após cirurgia bariátrica

Uma mulher de 46 anos do Reino Unido teve complicações após realizar uma cirurgia bariátrica na Turquia e ficou dois anos sem conseguir comer. Antes do procedimento, Pinky Jolley, que também tem diabetes, ganhou peso e acabou ficando em uma cadeira de rodas.

Devido à condição da inglesa, os médicos da região onde ela mora aconselharam que ela perdesse peso, mas, depois de tentar fazer diversos tipos de dieta, ela optou pela bariátrica. O procedimento, então, foi realizado na Turquia, já que, segundo ela, era a "única opção", por ser bem mais barato que no Reino Unido.

Ela decidiu fazer uma 'vakinha' on-line e conseguiu arrecadar £ 2.100 (cerca de R$ 15.405) para fazer a cirurgia, pagar o voo até o país e a acomodação durante o tempo de recuperação.

Jolley, então, realizou um procedimento chamado de manga gástrica, que faz com que a capacidade do estômago seja reduzida em cerca de 75%. No caso dela, porém, os cirurgiões removeram 85% do estômago, o que fez com que ela se sentisse mal, tivesse fortes dores, vomitasse e ficasse desidratada logo após a cirurgia, segundo ela.

A mulher retornou ao Reino Unido quatro dias depois e resolveu se consultar com o médico que a atendia. Ele imediatamente recomendou que ela procurasse um hospital.

No local, os profissionais fizeram uma tomografia na paciente, que mostrou que uma infecção em decorrência do procedimento, que ainda deixou uma bola de pus endurecido dentro dela.

A inglesa precisou fazer uma cirurgia de emergência em janeiro do ano passado para lavar o interior do estômago e tentar retirar a infecção. No entanto, isso fez com que ela só conseguisse se alimentar por uma sonda gástrica — tubo inserido no nariz que leva os alimentos ao estômago. Na ocasião, os médicos disseram à paciente que seria difícil ela voltar a comer alimentos sólidos.

Médicos recomendaram que a inglesa perdesse peso e ela optou pela cirurgia bariátrica. Reprodução/Instagram Pinky Jolley acabou tendo que se alimentar por sonda gástrica por dois anos. Reprodução/Instagram Médicos disseram que seria difícil ela voltar a se alimentar de comida sólida. Reprodução/Instagram Mulher precisou fazer um novo procedimento para tentar consertar as complicações causadas pela bariátrica. Reprodução/Instagram Inglesa agora faz alerta a quem pensa em realizar o mesmo procedimento no exterior. Reprodução/Instagram





Reconstrução do estômago

Uma equipe do Hospital Solihull, no Reino Unido, entretanto, fez um procedimento inédito em Jolley recentemente: uma reconstrução de estômago. Os médicos consertaram o arranjo interno do cólon, fígado e baço, que estavam presos e fora da posição depois da bariátrica feita na Turquia.

Os profissionais ainda realizaram uma operação de bypass, criando uma pequena bolsa na extremidade superior do estômago e prendendo-a no intestino delgado.

"Nossa incrível equipe do Hospital Solihull realizou uma cirurgia que mudou a vida de uma paciente na sexta-feira, dando-lhe um novo sopro de vida. Após uma operação bem-sucedida realizada pelo Prof Rishi Singhal e sua equipe, Pinky agora pode esperar comer alimentos sólidos novamente", afirmou o hospital nas redes sociais.

Na publicação, a inglesa decidiu fazer um alerta às outras pessoas que pensam em fazer a mesma cirurgia no exterior.

"Para qualquer pessoa que esteja pensando em ir à Turquia para uma cirurgia para perda de peso, eu diria que não faça isso. Fiz muita pesquisa antes de ir, e ainda assim isso aconteceu comigo", escreveu.

