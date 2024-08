Hollie Adams A família real é proprietária direta de mais de 1% de todo o território do país

O Rei Charles III e a família real britânica vão receber 45 milhões de libras (cerca de R$ 325 milhões) a mais esse ano devido a um lucro recorde registrado pelas propriedades da Coroa. O total será um montante de 86 milhões de libras (R$ 620 milhões).

O aumento nos lucros foi impulsionado pelos parques de turbinas eólicas offshore, nos quais a realeza possui a maior parte da costa do Reino Unido.

No total, as propriedades geraram um lucro de 1,1 bilhão de libras, equivalente a R$ 8 bilhões, mais do que o dobro do ano anterior, quando o lucro foi de 442 milhões de libras (R$ 3,2 bilhões).

A Coroa britânica cobra aluguel pelas áreas marítimas, pelas propriedades lucrativas em áreas nobres de Londres, capital da Inglaterra, e no interior, incluindo terrenos de agricultura e mineração. Segundo estimativas, a família real é proprietária direta de mais de 1% de todo o território do país.

O lucro pertence ao governo do Reino Unido e vai direto para o tesouro nacional. O órgão controla as decisões de negócios e financeiras da Coroa, mas uma parte dos lucros é direcionada diretamente para a família real todos os anos.

O aumento ocorre pela alta no aluguel pago por empresas que operam parques eólicos na costa do Reino Unido, um negócio que busca reduzir o uso de combustíveis fósseis no país.

No entanto, esse lucro pode não ser sustentável, pois, segundo o contrato de construção das turbinas, o valor do aluguel dos parques eólicos diminui consideravelmente após um período de três a dez anos.

Uma lei aprovada em 2004 durante o governo do primeiro-ministro David Cameron permitiu que a Coroa obtivesse lucros diretos com a energia eólica offshore, separando essa atividade econômica da exploração de gás e petróleo nos mares do Reino Unido, que desde 1934 é gerida diretamente pelo governo britânico.

O que a família fará com o dinheiro?

A família real utiliza esse dinheiro para sustentar o estilo de vida monárquico, além da manutenção dos palácios e propriedades que utiliza, o pagamento de salários de empregados, gastos com viagens e entretenimento. Segundo o porta-voz do Rei Charles, este ano, a verba será usada para comprar dois novos helicópteros e reformar o Palácio de Buckingham.

