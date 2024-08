AFP Kamala Harris vem conseguindo recuperar as perdas da campanha de Joe Biden

A campanha de Kamala Harris, pré-candidata à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Democrata, arrecadou US$ 310 milhões em julho (R$ 1,78 bilhão), mais que o dobro dos 138,7 milhões (R$ 798 milhões) de seu adversário Donald Trump, do Partido Republicano, no mesmo período.



O valor acumulado mostra uma clara reviravolta para os democratas, que nos últimos meses, com Joe Biden, ficaram em desvantagem econômica em relação aos republicanos.

Após a desistência do presidente, em 21 de julho, de concorrer a um segundo mandato presidencial, a campanha de Harris, que o substituiu na corrida à Casa Branca, anunciou a arrecadação de US$ 200 milhões (R$ 1,15 bilhão) em apenas uma semana.





A pré-candidata democrata também avança nas intenções de votos. As mais recentes pesquisas da Reuters/Ipsos mostram Harris com 43%, contra 42% de Trump, em situação de empate técnico. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais.

Quem pode ser o vice de Kamala?

Kamala Harris deve escolher seu companheiro de chapa até agosto Reprodução/X/@KamalaHarris Andy Beshear, Governador de Kentucky, se destaca pela sua relação já estabelecida com Harris. Apesar de ser originário de um Estado tipicamente vermelho, se elegeu durante as eleições de 2020 e defende bravamente pautas democratas Andy Beshear/Redes sociais JB Pritzker, Governador de Illinois, é herdeiro da rede de hotéis Hyatt, e possui experiência com liderança em momentos de crise JB Pritzker/Redes sociais Mark Kelly, Senador do Arizona, já foi astronauta e é um grande defensor do controle de armas Mark Kelly/Redes sociais Pete Buttigieg, Secretário de Transporte, já foi candidato à presidência em 2020, e é assumidamente gay Pete Buttigieg/Redes sociais Gretchen Whitmer, Governadora de Michigan, é a única mulher cotada até o momento, mas não possui interesse na corrida pela vice-presidência de Kamala Gretchen Whitmer/Redes sociais William McRaven, ex-almirante da Marinha dos Estados Unidos, foi figura essencial para a captura e morte de Osama bin Laden Marinha dos Estados Unidos