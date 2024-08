- Iranianos exibem bandeiras palestinas e fotos do líder do Hamas assassinado, Ismail Haniyeh, em manifestação em Teerã





Na última quarta-feira (31), o líder do Hamas, Ismail Haniyeh, foi assassinado em Teerã, capital do Irã. A informação foi divulgada pela CNN, que relatou que o líder palestino estava hospedado em uma casa de hóspedes quando foi morto por um dispositivo explosivo.

Segundo uma fonte, a bomba foi escondida na residência há dois meses e detonada remotamente enquanto Haniyeh estava no quarto.

O governo iraniano e o Hamas rapidamente acusaram Israel de estar por trás do assassinato, embora Israel ainda não tenha se manifestado sobre o caso. As lideranças dos Estados Unidos somente foram informadas da operação após o evento.

Inicialmente, a imprensa iraniana alegou que Haniyeh foi morto por um foguete disparado de fora do prédio. No entanto, com a confirmação de que a bomba foi contrabandeada para dentro do edifício, surge uma grave questão de segurança para o IRGC (Corpo de Guardas da Revolução Islâmica), responsável pela proteção do país.





Conflito



Haniyeh estava em Teerã para participar da posse do novo presidente iraniano e havia sido fotografado na terça-feira (30) com líderes internacionais. A morte do líder do Hamas foi confirmada na madrugada de quarta-feira pela estatal IRNA.

O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, expressou sua indignação dizendo: “Vocês mataram nosso querido convidado em nossa casa e agora prepararam o caminho para sua dura punição”.

O funeral de Haniyeh atraiu milhares de pessoas, que carregaram seu caixão pelas ruas de Teerã.

