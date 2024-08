Reprodução Instagram Preso 40 vezes, rapper Jelly Roll se torna vice-xerife nos EUA





Jelly Roll , batizado Jason Bradley DeFord nos EUA, foi preso mais de 40 desde que tinha 14 anos. Mas isso não o impediu de virar homem da lei: nesta quarta, 31, virou xerife .

No Instagram, o cantor de country music e rapper comemorou no Instagram seu novo emprego: “De condenado a vice- xerife ”, escreveu. Ele assume o cargo na cidade de Flint, em Michigan.

Christopher Swanson, xerife oficial do município, fez uma espécie de cerimônia de posse diante de outros condenados. Eles puderam, inclusive, sair da prisão para comparecer.





Vida de crimes e prisão

Jelly Roll nasceu no Tennessee em 1984, e começou a se evolver com problemas legais aos 14 anos, quando foi preso pela primeira vez.

Aos 16, foi acusado de roubo qualificado e posse de bens com intenção de vender, e foi julgado como maior de idade.

Isso rendeu um ano de prisão e sete em liberdade condicional. Ele, no entanto, acabaria preso cerca de 40 vezes, além de não poder mais votar ou portar armas.

Porém, à Fox News , disse que não se arrepende de tudo que passou, pois formou quem ele é hoje: "Não seria o homem que sou hoje se não fosse pelo que passei. Acho que isso me fortaleceu. Isso me ensinou muito sobre superação. Isso me ensinou muito sobre mudança e a capacidade de mudar."