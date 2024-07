Reprodução/X/@KamalaHarris Kamala Harris deve escolher seu companheiro de chapa até agosto

À medida que Kamala Harris se aproxima da oficialização de sua candidatura à presidência dos Estados Unidos, a escolha de seu vice ganha importância para o Partido Democrata.

Ela precisará escolher um companheiro de chapa até o momento a votação dos delegados de seu partido em Chicago, no mês de agosto.

Historicamente, vice-presidentes são escolhidos para complementar um candidato, e, conforme levantado por veículos anglo-saxões, como New York Times, CNN e BBC, estrategistas acreditam que, por esse motivo, Harris poderá escolher um homem branco, originário de um estado chave.





Entre os candidatos cogitados estão: Andy Beshear, Gabby Giffords, JB Pritzker, Mark Kelly, Pete Buttigieg, Gretchen Whitmer e William McRaven.

Veja:

Kamala Harris deve escolher seu companheiro de chapa até agosto Reprodução/X/@KamalaHarris Andy Beshear, Governador de Kentucky, se destaca pela sua relação já estabelecida com Harris. Apesar de ser originário de um Estado tipicamente vermelho, se elegeu durante as eleições de 2020 e defende bravamente pautas democratas Andy Beshear/Redes sociais JB Pritzker, Governador de Illinois, é herdeiro da rede de hotéis Hyatt, e possui experiência com liderança em momentos de crise JB Pritzker/Redes sociais Mark Kelly, Senador do Arizona, já foi astronauta e é um grande defensor do controle de armas Mark Kelly/Redes sociais Pete Buttigieg, Secretário de Transporte, já foi candidato à presidência em 2020, e é assumidamente gay Pete Buttigieg/Redes sociais Gretchen Whitmer, Governadora de Michigan, é a única mulher cotada até o momento, mas não possui interesse na corrida pela vice-presidência de Kamala Gretchen Whitmer/Redes sociais William McRaven, ex-almirante da Marinha dos Estados Unidos, foi figura essencial para a captura e morte de Osama bin Laden Marinha dos Estados Unidos

Saiba mais sobre cada candidato:

📌 Andy Beshear



Cargo atual e Estado: Governador de Kentucky

Histórico: Líder Democrata em Kentucky, Beshear se destacou como o único governador Democrata a vencer em um estado tipicamente Republicano em 2020. Seu apoio à educação pública e aos direitos LGBTQ+ e reprodutivos são esforços notáveis.

Pontos fortes: Possui uma relação estabelecida com Kamala Harris e é um candidato jovem.

Pontos fracos: Seu sucesso nas eleições de 2020 se deve, em parte, ao fato de ser filho de um ex-governador popular em Kentucky, o que pode não ser replicável nacionalmente.

Idade: 46 anos

📌 JB Pritzker

Cargo atual e Estado: Governador de Illinois

Histórico: Bilionário e empresário, é herdeiro da rede de hotéis Hyatt, e conhecido por suas críticas a Donald Trump e defesa de Joe Biden. Tem um histórico de abordar questões progressistas, como direito ao aborto e controle de armas.

Pontos fortes: Experiência em lidar com crises públicas e capacidade de defender as prioridades de seu partido.

Pontos fracos: Seu apelo pode ser limitado nos estados do meio-oeste devido ao seu background liberal e origem em um estado profundamente Democrata, o que, combinado com Kamala Harris, também de um estado Democrata, pode ser uma desvantagem na corrida eleitoral.

Idade: 59 anos

📌 Mark Kelly

Cargo atual e Estado: Senador do Arizona

Histórico: Ex-astronauta e piloto da Marinha, é conhecido por seu posicionamento firme na segurança de fronteiras e suas críticas à administração Biden. Sua esposa, Gabby Giffords, é uma ativista conhecida, baleada em um tiroteio em Tucson.

Pontos fortes: História pessoal forte, defensor do controle de armas e apelo para eleitores críticos a Biden.

Pontos fracos: Seu apoio a Israel e críticas a protestos estudantis podem causar divisões dentro do Partido Democrata.

Idade: 60 anos

📌 Pete Buttigieg

Cargo atual e Estado: Secretário de Transporte dos Estados Unidos, originário de Indiana

Histórico: Assumidamente gay, é ex-prefeito de South Bend, Indiana, e foi candidato presidencial em 2020. Destacou-se como um comunicador eficaz e enfrentou várias crises públicas.

Pontos fortes: Habilidade em definir e defender as prioridades do partido, e é um candidato jovem.

Pontos fracos: Pode enfrentar desafios em atrair eleitores no meio-oeste devido a seu jeito liberal e origem em estado Democrata. Além disso, a combinação de dois candidatos fora do estereótipo WASP (White Anglo-Saxon Protestant) na mesma chapa pode dificultar a atração de outros votantes.

Idade: 42 anos

📌 Gretchen Whitmer

Cargo atual e Estado: Governadora de Michigan

Histórico: Conhecida por suas políticas progressistas em Michigan, incluindo a proteção ao acesso ao aborto e medidas de segurança de armas. Liderou uma campanha que consolidou o controle Democrata na legislatura estadual.

Pontos fortes: Popularidade crescente no meio-oeste e habilidade em implementar políticas progressistas.

Pontos fracos: Declarou que não planeja deixar Michigan, tornando sua candidatura a vice-presidente improvável no presente momento.

Idade: 52 anos

📌 William McRaven

Cargo atual e Estado: Ex-almirante da Marinha dos Estados Unidos, originário do Texas

Histórico: Supervisionou a operação que matou Osama bin Laden e se tornou um crítico vocal de Donald Trump, além de um forte apoiador de Joe Biden.

Pontos fortes: Credenciais de segurança nacional e história pessoal marcante.

Pontos fracos: Falta de experiência política.

Idade: 68 anos

Trata-se de uma tarefa complexa, uma vez que o vice-presidente deve não apenas complementar Kamala, mas também fortalecer a chapa para que se enfrentem desafios tanto eleitorais quanto políticos.

Com o anúncio oficial se aproximando, a pressão para tomar a decisão certa aumenta, e o partido deve considerar como cada candidato pode contribuir para uma campanha bem-sucedida e para a estabilidade da administração.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp