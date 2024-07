* Por Marcos L. Susskind

Olá Juca, que triste me sinto de escrever -lhe!



Sou o Marcos Susskind, aquele com quem você bateu papo algumas vezes na porta do Cine Vitrine. Daqueles papos ficaram uma boa impressão que se desfez totalmente após a leitura de seu vergonhoso artigo na Folha.

É bastante compreensível que Judeus se identifiquem com Israel e que Árabes, como você, se identifiquem com a causa Palestina. Até aqui, nada estranho.

O estranho e inadmissível é transformar está identificação em pregação de ódio, em manipulação vil, em desinformação - exatamente o que você fez no seu inaceitável texto.

Juca, você é bem informado e culto - e eu posso atestar isso pelas nossas conversas. E, por ter conhecimento do que ocorre no Oriente Médio, sua publicação é repleta de falsidades e mentiras.

Você sabe - e sabe bem - que a Rússia atacou a Ucrânia sem ter sido provocada. Você também sabe - e sabe bem - que Israel não atacou Gaza - foram os terroristas do Hamas que invadiram Israel, massacraram, seviciaram, estupraram, queimaram vivos e até assaram no forno um recém nascido. Mais que isso, levaram 254 inocentes como reféns, gente que estava num show de música ou que dormia em suas residências. São mulheres, são idosos, são jovens e até bebês de colo feitos prisioneiros por terroristas bandidos desalmados, sedentos de sangue e de mortes.

Israel reagiu ao ataque, mas antes de fazê-lo exigiu a volta dos reféns e esperou três longos dias por uma resposta que não veio - você também sabe disso.

Por tudo o que descrevi, só me cabe considerá-lo um manipulador, mentiroso, mal intencionado antissemita.

Caso você alegue que não conhecia os fatos, então a situação se torna desgraça, pois um jornalista que se preze precisa se informar antes de escrever distorção da verdade.

Saiba que meu apreço se transformou em desdém por você. Espero que nossos caminhos não voltem a se cruzar.





