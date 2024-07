Reprodução/Facebook Kamala Harris ao lado do governador Shapiro





A democrata Erin McClelland, que busca o cargo de tesoureira estadual da Pensilvânia, acusou o governador Josh Shapiro, um dos cotados para ser vice-presidente de Kamala Harris, de ter comportamentos sexistas e encobrir um crime de assédio sexual, segundo o site The Post.

“Quero um candidato a VP que esteja seguro o suficiente para ser segundo sob uma mulher, que esteja contente em ser VP e não prejudique o Presidente para manobrar sua própria eleição e que não varra o assédio sexual para debaixo do tapete”, afirmou.

“Quero alguém que possa falar com os eleitores rurais. Esse é Roy Cooper”, acrescentou, manifestando seu apoio ao governador da Carolina do Norte, que também é cotado para ser vice de Kamala.

McClelland esclareceu ao site norte-americano que não mencionou o nome de Shapiro, mas que está preocupada com o desejo dele de fazer parte da disputa presidencial.

“Se eu estivesse na situação [de Harris], pensaria muito seriamente sobre as dificuldades que algumas mulheres enfrentam ao estar em uma posição de alto nível, tendo homens ao seu redor que precisam se contentar em ser segundo, terceiro ou responder a uma mulher”, pontuou.





Caso de assédio

A democrata não quis se aprofundar sobre a frase “varreu o assédio sexual para debaixo do tapete”, mas seus eleitores entenderam que foi uma referência ao episódio em que houve uma acusação desse tipo de crime no escritório do governador no ano passado.

Na ocasião, uma mulher acusou o assessor legislativo de Shapiro, Mike Vereb, de assediá-la sexualmente. A vítima era funcionária do acusado.

O gabinete do governador aceitou fazer um acordo e pagou US$ 295 mil para encerrar o caso. Vereb, que era aliado de décadas de Shapiro, seguiu no cargo nos meses seguintes.

A decisão de McClelland de criticar o governador caiu como uma bomba no Partido Democrata na Pensilvânia, tanto que o presidente da legenda no estado, Sharif Street, afirmou que ficou “ofendido pelo post” e prometeu conversar com ela.

“Alguém está ofendido por uma mulher com uma opinião forte. Estou completamente surpresa”, rebateu McClelland. Por fim, ela deixou claro que apoiará Kamala Harris, independente da escolha do vice.

Kamala Harris deve escolher seu companheiro de chapa até agosto Reprodução/X/@KamalaHarris Andy Beshear, Governador de Kentucky, se destaca pela sua relação já estabelecida com Harris. Apesar de ser originário de um Estado tipicamente vermelho, se elegeu durante as eleições de 2020 e defende bravamente pautas democratas Andy Beshear/Redes sociais JB Pritzker, Governador de Illinois, é herdeiro da rede de hotéis Hyatt, e possui experiência com liderança em momentos de crise JB Pritzker/Redes sociais Mark Kelly, Senador do Arizona, já foi astronauta e é um grande defensor do controle de armas Mark Kelly/Redes sociais Pete Buttigieg, Secretário de Transporte, já foi candidato à presidência em 2020, e é assumidamente gay Pete Buttigieg/Redes sociais Gretchen Whitmer, Governadora de Michigan, é a única mulher cotada até o momento, mas não possui interesse na corrida pela vice-presidência de Kamala Gretchen Whitmer/Redes sociais William McRaven, ex-almirante da Marinha dos Estados Unidos, foi figura essencial para a captura e morte de Osama bin Laden Marinha dos Estados Unidos





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp