Maria Gomez-Perez, uma menina de 12 anos que desapareceu em Gainesville, Geórgia, no dia 29 de maio, foi encontrada com segurança em Dover, Ohio. A recuperação ocorreu após ela usar uma nova conta do Facebook para contatar seu pai e informar que estava bem.

A menina estava acompanhada de Antonio Agustin, um homem de 34 anos que ela conheceu online. O suspeito foi preso em Ohio e enfrentará acusações relacionadas ao caso.

A investigação revelou que Agustin viajou de Ohio para a Geórgia para buscar Maria, levando-a para o norte.

Publicações em redes sociais foram importantes no desaparecimento de Maria, já que a menina havia expressado seu descontentamento com a vida e o desejo de sair de casa em conversas com Agustin e outros adultos na internet.

A polícia falou que as redes sociais tiveram muita importância para encontrar a menina e alertou para os perigos associados à comunicação online entre menores e adultos desconhecidos.





A população de Gainesville também se mobilizou para manter o caso em evidência, e a recuperação de Maria foi comemorada como uma vitória local.

A menina foi levada a um hospital para um exame de saúde e retornará à Geórgia em breve. O Departamento de Serviços Infantis e Familiares avaliará sua futura situação de moradia.

