Redação GPS Tensão com a Venezuela: Maduro critica sistema eleitoral brasileiro após críticas de Lula

O presidente do Panamá, José Raúl Mulino, declarou nesta sexta-feira (26) que um avião com ex-presidentes a caminho da Venezuela foi impedido de decolar devido a um bloqueio do espaço aéreo venezuelano. As informações são do portal g1.

Na semana anterior, a Venezuela havia emitido um decreto fechando as fronteiras terrestres, aéreas e marítimas do país para pessoas e veículos a partir da meia-noite de sexta até as 8h de segunda (29), alegando que a medida visava manter a segurança e proteger a eleição presidencial, marcada para domingo (28).

Entre os passageiros do avião estavam a ex-presidente panamenha Mireya Moscoso e outros chanceleres, a ex-vice-presidente colombiana Maria Lucía Ramírez e o ex-presidente mexicano Vicente Fox.

"A aeronave não recebeu permissão para decolar de Tocumen enquanto eles estiverem a bordo", afirmou Mulino em uma publicação no X.

Segundo o decreto emitido pela Defesa venezuelana, o fechamento das fronteiras tem o objetivo de "resguardar a inviolabilidade das fronteiras e prevenir atividades de pessoas que possam representar ameaças à segurança da República Bolivariana da Venezuela por ocasião da Eleição Presidencial do próximo dia 28 de julho de 2024".

A medida tomada por Maduro é mais uma entre as que preocupam a comunidade internacional. Há receios de que o processo eleitoral não seja transparente ou que o presidente, no poder desde 2012, não aceite o resultado caso perca nas urnas.

Uma autoridade sênior dos Estados Unidos solicitou ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que reconsiderasse a decisão de impedir a entrada da comitiva de ex-presidentes no país, permitindo que observassem as eleições.



"Nicolás Maduro causou a suspensão de todos os voos da Copa com destino a Caracas e Venezuela," disse Vicente Fox em um vídeo no Aeroporto de Tocumen, após desembarcar do avião.

O presidente Mulino também mencionou que outro voo da Copa Airlines, que partia de Caracas com destino ao Panamá, também não recebeu autorização para decolar.

O Ministério da Informação da Venezuela e a Copa Airlines não responderam aos pedidos de comentário da Reuters até a última atualização desta reportagem.

No início da semana, o ex-presidente argentino Alberto Fernandez e o tribunal eleitoral do Brasil retiraram-se de atuar como observadores na eleição presidencial da Venezuela, aumentando as preocupações sobre a justiça e a transparência do pleito.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp