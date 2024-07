Reprodução/ 'El Mayo' é co-fundador do cartel de Sinaloa

Os Estados Unidos anunciaram a prisão de dois chefes do cartel mexicano de Sinaloa nesta quinta-feira (25). Ismael Zambada García, conhecido como 'El Mayo', e um filho de Joaquín Guzmán, o 'El Chapo', foram detidos na cidade de El Paso, no Texas.

De acordo com informações da agência Reuters, a dupla foi abordada pela polícia assim que pousaram com um avião particular.

Segundo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o cartel de Sinaloa está entre as mais poderosas e mais violentas organizações de tráfico de drogas no mundo.

Os dois traficantes enfrentam uma série de acusações, incluindo tráfico de fentanil e produção de drogas.

El Mayo

El Mayo é um dos principais traficantes mexicanos, pois é o co-fundador do cartel de Sinaloa. O parceiro dele, El Chapo, foi extraditado para os EUA em 2017 e, desde então, cumpre pena perpétua em uma unidade de segurança máxima.

Após a extradição de El Chapo, o cartel foi herdado por quatro de seus filhos, conhecidos como "Los Chapitos", que assumiram a facção e trabalham na exportação de fentanil para os EUA.

Segundo analistas, a prisão de El Mayo e El Chapo pode desencadear instabilidade na segurança e até problemas de violência no México.

El Mayo foi acusado de conspiração para fabricar e distribuir fentanil. A droga é a principal causa de morte de americanos entre 18 e 45 anos, segundo as autoridades norte-americanas.

