Gage Skidmore / Flickr Kamala Harris é atacada por sua risada

Após a repercussão dos vídeos da risada de Kamala Harris na internet, o republicano Donald Trump e seus apoiadores estão usando a gargalhada da democrata para descredibilizar sua candidatura. Harris substituiu Joe Biden na corrida eleitoral pela Casa Branca após a sua desistência .

O magnata apelidou Kamala de "Kamala risonha" e afirmou que a gargalhada da democrata pode significar que ela é "louca".

"Vocês já viram a risada dela? Ela é louca. Você pode dizer muito sobre uma pessoa a partir de uma risada... ela é louca, ela é maluca", disse o republicano em um comício no último sábado, 20.

Kamala tem sido alvo de inúmeros ataques de apoiadores de Trump nas redes. Ela é chamada de "histérica", "um exemplo nojento para mulheres e meninas", "maluca" e "incompetente".

Comentarista de extrema direita disse que não sabia "quais drogas ela usa ou o que a faz tão feliz" para rir tanto. No ano passado, enquanto participava de um programa no Sky News Australia, Teena McQueen criticou Kamala por "continuar rindo essa risada ridícula". Ela acrescentou que a democrata era "uma vergonha absoluta e não faz nenhum favor às mulheres".

Democratas reagem

Os apoiadores de Kamala usaram os ataques para engajar a campanha política da democrata. Uma montagem com o rosto da pré-candidata com a frase "Make America Laugh Again" (faça a América rir de novo) tem circulado nas redes, com a referência ao slogan "Make America Great Again (faça a América grande de novo) usado por Trump.

Veja galeria de fotos de Kamala Harris

Logo após anunciar que desistiu de tentar a reeleição nos Estados Unidos , o presidente Joe Biden demonstrou apoio à candidatura de Kamala Harris DoD photo by U.S. Air Force Senior Airman Kevin Tanenbaum Antes mesmo do mandatário oficializar sua desistência, a atual vice já era tratada como a favorita para assumir o posto de candidata do Partido Democrata. Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America A vice-presidente Kamala Harris, que sucederia Joe Biden em caso de morte ou incapacidade, está muito bem posicionada para ser a escolhida dos democratas. Gage Skidmore / Flickr Filha de pai jamaicano e mãe indiana, foi a primeira mulher e a primeira pessoa negra a se tornar procuradora-geral da Califórnia e, mais tarde, a primeira senadora com família de origem sul-asiática. Gage Skidmore / Flickr Como procuradora, ela construiu uma reputação de severidade que poderia ser lucrativa em uma campanha em que questões relacionadas à criminalidade pesam muito. Gage Skidmore / Flickr Alguns progressistas, no entanto, criticam-na por suas penas severas para crimes menores, que afetaram principalmente as minorias. Gage Skidmore / Flickr Além disso, a vice-presidente, de 59 anos, apresenta índices de popularidade anêmicos, o que pode levar os democratas a optarem por outro candidato. Gage Skidmore / Flickr Nas últimas semanas, os republicanos ampliaram as críticas contra Harris, já prevendo a desistência de Biden. Gage Skidmore / Flickr A estratégia de atacar a democrata ficou escancarada durante a Convenção Nacional Republicana , no início desta semana, quando Donald Trump foi oficializado o representante dos republicanos no pleito de novembro de 2024. Gage Skidmore / Flickr Na ocasião, Harris chegou a ganhar a alcunha de "czar da fronteira". Gage Skidmore / Flickr Isto porque, na visão de membros do Partido Republicano, o alto fluxo de imigrantes nos EUA é de responsabilidade da vice-presidente. Gage Skidmore / Flickr De acordo com lideranças republicanas, o aumento de estrangeiros ilegais está aumentando a insegurança no país. Gage Skidmore / Flickr