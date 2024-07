Reprodução Instagram Irmãos são presos em Dubai





Dois homens dos Estados Unidos estão presos nos Emirados Árabes Unidos há dois meses - e encaram ameaça de passar anos na cadeia. Os dois acordaram em um carro de polícia - e afirmam terem sido drogados.

Os irmãos Joseph e Joshua Lopez viajaram para Dubai principalmente para gravar conteúdo para as redes sociais, pois trabalham como influenciadores digitais.

O que irmãos contam da noite?

Os dois comentam que a viagem virou “pesadelo na vida real” após irem a uma balada chamada Bla Bla no dia 2 de junho.

Saíram da festa e, assim que chegaram na rua, um motorista de Uber se aproximou e ofereceu levá-los para uma festa em um hotel próximo. A história é do Detained in Dubai, ou Detido em Dubai, organização que ajuda pessoas nessa situação.

Chegando ao hotel, os homens receberam diversas bebidas e comidas sem ao menos pedir; a festa acabou 20 minutos depois e veio a surpresa: uma conta gigantesca. Consciente do golpe, mas com medo de arranjarem brigas, pagaram as contas.

Na sequência, outro homem se aproximou e ofereceu a dupla um convite para uma festa em um iate. Joseph negou e disse que ia encerrar a noite - mas o homem insistiu e disse que eles não precisariam gastar dinheiro.

Os dois acabaram concordando; no barco, receberam diversas bebidas - e outra conta de US$ 2,722, cerca de R$ 15,3 mil. Os dois não lembram de mais nada da noite e acreditam que alguma bebida estava alterada.

Presos pela polícia

A primeira memória que têm depois disso é de um homem em uma máscara de ski, gritando em árabe com eles, e tentando colocá-los em um carro.

Os irmãos não viram nenhum distintivo e tiveram medo de ser sequestrados, e tentaram fugir. Foram subjugados pelo homem e colocados no veículo.

Joseph conversou com a Fox 19 Now sobre o incidente: “Só lembro de estar na parte traseira de um carro e meu irmão me perguntar ‘quer que eu te tire daqui?’ Meus braços estavam todos arranhados, eu não sabia onde estava, estava em um carro trancado.

O homem era um policial à paisana, mas não se identificou. A dupla foi para a delegacia e ficaram lá por nove dias.

Os irmãos foram indiciados por agressão a um policial, resistência a prisão, danos ao carro da polícia e consumo de álcool, proibido no país. Porém, os irmãos garantem que não foram testados por bafômetros ou para drogas.

Os dois estão proibidos de viajar e não podem voltar para os EUA.

Radha Stirling , CEO do Detained in Dubai, disse: “Infelizmente, os dois enfrentam acusações e condenações que podem deixá-los na cadeira por vários anos. O processo legal em Dubai pode demorar meses, e com frequência a punição é o processo.”