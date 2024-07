Reprodução Hern Scott foi encontrado na região de Bells Falls

Scott Hern, de 46 anos, ficou 12 dias desparecido em uma região remota de cânions em Red River Gorge, em Kentucky, Estados Unidos, sem água e comida. O montanhista foi encontrado na floresta por conta do seu carro e um diário.

O carro de Hern ficou parado há vários dias sem se mover. Foi então que no dia 13 de julho, os agentes, sabendo da condição do automóvel, iriam aplicar a multa, mas resolveram verificar a placa e descobriram que ele havia sido dado como desaparecido em Ohio.

“Nós imediatamente colocamos os membros da equipe na floresta, em uma área onde seu veículo estava estacionado, e fizemos uma busca rápida naquela noite”, afirmou o chefe de busca e resgate do condado de Wolfe, John May, nas redes sociais.

Após vários dias de busca, as equipes descobriram por meio de um diário escrito por Hern, que ele havia planejado uma visita à região conhecida como Bells Falls.

Neste caderno, o homem descrevia suas buscas por cachoeiras na Floresta Nacional Daniel Boone. Segundo os familiares, ele mapeou vários locais nesse diário.

Ao tomarem conhecimento das anotações, os resgatistas decidiram procurá-lo na região de Bells Falls.

“Scott gritou por ajuda, ele estava alerta o suficiente para fazer isso, ou então eles não o teriam encontrado. Ele estava abaixo de uma linha de penhasco e não foi fácil localizá-lo”, disse John May.

Embora tivessem examinado as áreas ao redor e acima das quedas d'água, optaram por seguir para o norte, ao longo do riacho, para cobrir toda a região.

As esperanças foram renovadas ao descobrirem uma pegada de sapato. O grupo começou a seguir a trilha e encontrou também marcas de uma bengala utilizada para apoio em trilhas, até que ouviram alguém gritar "socorro".

Hern foi encontrado desidratado e com os pés machucados, mas estava bem, segundo os socorristas. Depois de um abraço, o montanhista foi caminhando até o helicóptero que o tirou de lá.

“Ele estava sofrendo, mas estava de muito bom humor”, disse May.

Os socorristas do Condado de Wolfe solicitaram ajuda à Polícia Estadual de Kentucky para resgatar Hern, que foi evacuado da área acidentada por um helicóptero.

Ainda, o governador de Kentucky, Andy Beshear, elogiou a equipe de resgate em um comunicado.

"Agradeço à equipe de busca e resgate do condado de Wolfe e a todos que ajudaram nos esforços de resgate", disse.

