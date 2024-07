Reprodução Keldeny Silva foi assassinado após deixar o trabalho na terça-feira (23)

O brasileiro Keldeny Silva, de 21 anos, foi morto região metropolitana de Lisboa, na terça-feira (23), após defender duas mulheres que estavam sendo incomodadas por um grupo em um bar.

Keldeny é de Goiânia, capital de Goiás. Ele trabalhava há poucos meses no bar em Carcavelos, região praiana da capital de Portugal que tem muitos brasileiros.

Segundo o jornal local "Cascais 24 horas", Keldeny interveio quando um grupo começou a incomodar as clientes dentro do bar.

Posteriormente, ao ver Keldeny sair por volta da meia-noite de terça-feira, o grupo o atacou enquanto ele aguardava o carro solicitado pelo aplicativo no estacionamento. O jovem morreu no local após ser agredido pelas costas com um objeto metálico e receber uma facada no pescoço.

Na mesma madrugada, o suposto assassino, um jovem português, se entregou à Guarda Nacional Republicana (GNR).

A investigação está sendo conduzida pela divisão de homicídios da Polícia Judiciária (PJ), que apresentará o suspeito hoje no Tribunal de Justiça para interrogatório.

Keldeny, que completaria 22 anos em outubro, morava com a irmã na região de Tires, nos arredores de Cascais.

