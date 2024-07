Reprodução Harry, diferentemente do seu irmão, terá que pagar impostos sobre seus futuros ganhos comerciais





O Príncipe Harry receberá um presente financeiro em seu 40º aniversário, como parte dos arranjos feitos por sua falecida bisavó, a rainha Elizabeth. Harry, que completará 40 anos em 15 de setembro, será agraciado com uma quantia em dinheiro, proveniente de um fundo fiduciário estabelecido pela Rainha Mãe. Esse fundo totaliza US$ 90 milhões (cerca de R$ 502 milhões) para a família, garantindo apoio financeiro aos membros da realeza.

Em comparação com seu irmão, Príncipe William, que celebrou seu aniversário com um concerto de sinos na Abadia de Westminster, Harry receberá um pagamento financeiro direto.

Embora William também se beneficie do Ducado da Cornualha, uma propriedade privada isenta de impostos que financia suas atividades, Harry deve receber US$ 8,5 milhões (cerca de R$ 47,5 milhões) de sua parte do fundo fiduciário.

Essa quantia é mais do que William receberá diretamente, devido ao benefício adicional do Ducado da Cornualha.

Harry, diferentemente do seu irmão, terá que pagar impostos sobre seus futuros ganhos comerciais. As atividades de William financiadas pelo Ducado são isentas de impostos, colocando Harry em uma posição diferente em termos de obrigações fiscais.

O presente financeiro aumentará significativamente o patrimônio líquido de Harry e Meghan, que atualmente está em torno de US$ 60 milhões (R$ 335,27 milhões).

Desde que deixaram a vida real em 2020, o casal se envolveu em vários projetos de alto perfil que contribuíram substancialmente para seu patrimônio.

Entre esses projetos estão a entrevista com Oprah Winfrey, o documentário da Netflix e o livro de memórias de Harry, "Spare".





Relação conturbada

A relação conturbada de Harry e Meghan com a família real tem sido marcada por revelações bombásticas sobre a vida no palácio.

Essas tensões foram exacerbadas pelos projetos de mídia do casal, que trouxeram à tona detalhes íntimos e polêmicos sobre a vida real.

No horizonte, Harry considera publicar um segundo livro, enquanto Meghan está lançando uma nova marca de estilo de vida, American Riviera Orchard.

