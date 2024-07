Reprodução/X Thomas Matthew Crooks, atirador do comício

O pai de Thomas Matthew Crooks, o atirador que tentou tirar a vida do ex-presidente e atual concorrente à presidência dos Estados Unidos Donald Trump em 13 de julho, se pronunciou pela primeira vez após o ataque promovido por seu filho, nesta terça-feira (23).

Em sua primeira aparição pública desde o ocorrido, Matthew Brian Crooks, de 53 anos, se dirigiu à imprensa afirmando que a família está apenas tentando "cuidar dela mesma". Crooks foi abordado pela Fox News enquanto saía de um mercado.

"Nós só queremos tentar cuidar de nós mesmos agora. Por favor, só nos dê nosso espaço", afirmou o pai, enquanto colocava sacolas de mercado em seu carro.





Crooks acrescentou que a família não tem comentários para a imprensa no momento e divulgará uma declaração oficial apenas quando sua equipe jurídica recomendar.

