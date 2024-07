Luca Annoni/Unsplah Caso aconteceu na região da Ligúria, na Itália (imagem ilustrativa)

Um italiano morreu após afundar em uma areia movediça em um lago na cidade de Borzonasca, na região da Ligúria.



Gabriele Zolezzi, de 38 anos, estava desaparecido desde sábado (20), mas seu corpo foi encontrado pelas equipes de resgate somente nesta segunda-feira (22).

De acordo com os amigos, a vítima vivia em Amborzasco e conhecia bem a região do lago Giacopiane, mas ignorou as placas que proibiam a entrada de banhistas em razão do "perigo de areia movediça".

Os investigadores apontam que, após ter saído da água, Zolezzi se aproximou da zona proibida e foi engolido em apenas alguns segundos.



A bacia artificial fica a pouco mais de mil metros acima do nível do mar e logo abaixo existe um lago menor, denominado Pian Sapeio. Os locais foram construídos na década de 1920 para facilitar a queda da água e aproveitá-la na produção de energia elétrica.