Reprodução Wesley Akum-Ojong morreu em Oxford University





Um estudante da Universidade de Oxford que morreu após pular em um rio para celebrar o fim das suas provas foi identificado. Wesley Akum-Ojong, de 19 anos, afogou-se no Rio Tâmisa enquanto vestia sua roupa acadêmica completa.

O estudante do primeiro ano, que cursava Política, Filosofia e Economia no Brasenose College, faleceu pouco depois de ser retirado da água por socorristas no último domingo (21).

Wesley estava entre um grupo de estudantes que celebravam o término dos exames pulando do caminho às margens do Rio Tâmisa, em Port Meadow.

Ele havia frequentado anteriormente a Watford Grammar School for Boys e descreveu seu primeiro ano na universidade como "o melhor período da minha vida até agora" em um blog pessoal.

O jovem falou emocionado sobre sua experiência na faculdade de Oxford no artigo, que foi publicado no site do Brasenose College em abril deste ano.

"É estranho pensar que só me restam oito semanas para o primeiro ano. Muita coisa mudou e eu guardei tantas lembranças ótimas. Parece que cheguei ontem, mas também como se tivesse estou aqui há anos", escreveu.







A direção de Oxford divulgou uma nota de luto pela perda de Wesley, descrevendo a vítima como um jovem promissor.

