AFP Joe Biden receberá Benjamin Netanyahu nesta semana

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, retorna nesta terça-feira (23) à Casa Branca, após ter passado cinco dias em isolamento em Delaware devido a um diagnóstico de Covid-19 .



Agora fora da disputa eleitoral, o democrata chegará à sede do governo por volta de 15h30 (horário de Brasília), segundo sua agenda oficial.

Na próxima quinta (25), Biden deve receber o premiê de Israel, Benjamin Netanyahu, um dia depois do discurso do primeiro-ministro no Congresso.

Na noite de segunda (22), o presidente participou por telefone de um ato da pré-candidatura de sua vice Kamala Harris à Casa Branca e prometeu fazer campanha para elegê-la.

"Não estarei na chapa, mas me empenharei totalmente", acrescentou Biden, que definiu Harris como "a melhor" postulante para enfrentar o republicano Donald Trump.