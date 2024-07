Reprodução Cavalo da guarda real morde turista na Inglaterra





Um vídeo de uma mulher levando uma mordida de um cavalo da guarda real britânica viralizou na internet. Ela chegou a desmaiar depois do incidente.

No vídeo, a mulher se aproxima do animal e do guarda real, e o cavalo dá uma forte mordida no braço, puxando ela para longe.

A mulher se afasta e vai para junto de um grupo de pessoas, aparentemente, família dela. Eles olham preocupados para os machucados.

A mulher acaba agachando com a dor, e depois de alguns minutos, desmaia. Guardas civis se aproximam para ajudar.

O que acontece se o cavalo morde?

A guarda real montada fica postada em frente ao palácio na Inglaterra. Milhares de turistas vão tirar fotos e acabam perto demais dos animais - e mordidas são constantes.

E o que acontece com os animais que mordem? Nada!

Ao lado dos guardas há placas avisando para não se aproximar, pois os bichos podem morder ou dar coices. Fica à escolha da pessoa.

Assista ao vídeo:

Uma turista foi mordida por um cavalo da guarda real, nos arredores do Palácio de Buckingham, em Londres, enquanto pousava para uma foto. #ReinoUnido #London #buckinghampalace pic.twitter.com/CEmULkiKLe — HbjR (@hbj_r77032) July 22, 2024