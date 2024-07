Reprodução Albert, o jacaré, foi apreendido na cidade de Nova York





Tony Cavallaro está processando a cidade de Nova York para reconquistar seu “bichinho” de estimação: um jacaré de 340 quilos chamado Albert!

O homem abriu um processo contra o Departamento de Conservação do Meio-Ambiente (DEC) de Nova York para reaver o animal. A desculpa é que ele pediu uma licença para o animal meses antes dele ser tomado em março.

“Eu tive uma licença que funcionou durante mais de 30 anos, a licença era renovada sem problema nenhum,” diz ele no processo.

Ele afirma, ainda, que seguiu todas as regras, sempre cuidou de Albert e até ter o animal retido não tinha nenhuma violação ou chamado de atenção.

Em 2020, o DEC mudou as regras para posse de animais perigosos. Ele ajustou o viveiro de Albert e pediu atualização da permissão, avisando ao departamento.

Em 2021, o grupo afirmou que o viveiro não estava de acordo. Nos três anos seguintes, Cavallaro tentou contato para renovar a licença e afirma que foi ignorado.

“Ninguém do DEC retornou minhas ligações apesar do fato que me mandaram correspondências pedindo para contatar eles se eu tivesse alguma dúvida.

Ele afirmou que chegou a envolver o senador Sean Ryan , mas sem sucesso.

“Foi excessivo. Comprei o jacaré com a certeza que eu conseguiria manter ele o resto da vida, sabendo que existiriam leis que eu conseguiria de novo a licenciatura.” Para ele, a retirada tira o “senso do que é justo”.

“Estou estressado que não tenho ele. Acabou com minha vida. E ele também parece estressado, ele não está feliz. Eu consigo dizer por como ele está agindo.”

“Mas pelo menos está vivo e com saúde. Isso é que importa”, completou.