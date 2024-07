Reprodução: Flipar Hillary Clinton apoia a candidatura de Kamala

Os democratas Bill Clinton e Hillary Clinton demonstraram apoio à candidatura de Kamala Harris após a desistência de Joe Biden . Em carta conjunta divulgada nas redes sociais, neste domingo (21), o casal disse que a atual vice-presidente é a melhor opção para assumir a Casa Branca. "Estamos honrados em nos unirmos ao presidente para endossar a vice-presidente Harris e faremos o que pudermos para apoiá-la", diz o texto.

"Vivemos muitos altos e baixos, mas nada nos preocupa mais sobre nosso país a não ser a posta ameaça de um segundo mandato de Trump. Ele prometeu ser um ditador desde o dia um, e a recente decisão do sua servil Primeira Corte servirá apenas para o encorajar a destruir ainda mais a Constituição. Agora é a hora de apoiar Kamala Harris e lutar com tudo o que temos para elegê-la. O futuro da América depende disso", acrescenta.

Bill e Hillary também fizeram questão de prestigiar Biden, que desistiu da reeleição após forte pressão do Partido Democrata. "Sob qualquer ótica, ele avançou na missão de nossos fundadores de construir uma união mais perfeita, e em seu próprio objetivo declarado de restaurar a alma de nossa nação", diz a nota do casal.

Leia a nota na íntegra:

O presidente Biden encerrou sua extraordinária carreira servindo à presidência da República, com um mandato que ergueu a América diante de uma pandemia sem precedentes, criou milhões de novos empregos, reconstruiu uma economia fragilizada, fortaleceu nossa democracia e restaurou nosso posicionamento no mundo.

Sob qualquer ótica, ele avançou na missão de nossos fundadores de construir uma união mais perfeita, e em seu próprio objetivo declarado de restaurar a alma de nossa nação.

Nós nos unimos a milhões de americanos para agradecer o presidente Biden por tudo que ele realizou, defendendo a América a todo instante, se norteando sempre no que se mostrou melhor para o país.

Estamos honrados em nos unirmos ao presidente para endossar a vice-presidente Harris e faremos o que pudermos para apoiá-la.

Vivemos muitos altos e baixos, mas nada nos preocupa mais sobre nosso país a não ser a posta ameaça de um segundo mandato de Trump. Ele prometeu ser um ditador desde o dia um, e a recente decisão do sua servil Primeira Corte servirá apenas para o encorajar a destruir ainda mais a Constituição. Agora é a hora de apoiar Kamala Harris e lutar com tudo o que temos para elegê-la. O futuro da América depende disso.

